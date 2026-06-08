Donald Trump abandona furioso una entrevista en NBC e insulta a la periodista Kristen Welker

El expresidente Donald Trump protagonizó un tenso intercambio durante una entrevista en NBC News con la periodista Kristen Welker, a quien acusó de ser corrupta o estúpida, antes de retirarse abruptamente del set tras ser cuestionado sobre sus denuncias de fraude electoral en California y las elecciones de 2020.

Unvideo muestra el momento exacto en el que el presidente Donald Trump estalla contra una periodista de NBC News, la califica de corrupta o estúpida y abandona abruptamente la entrevista.

La entrevista grabada en una granja del estado de Wisconsin con interrupciones por lluvia sobre el techo metálico, cuando fue cuestionado sobre las elecciones de 2020 y recientes procesos en California, lo que provocó que el mandatario republicano perdiera la calma y cambiara completamente su actitud. Durante la conversación, Trump insistió en que el proceso de las primarias en California está amañado y cuestionó la demora en el conteo de votos.

El intercambio se tornó tenso cuando Welker le pidió evidencias sobre sus acusaciones y Trump respondió con críticas hacia la periodista y varios medios de comunicación estadounidenses, a los que calificó de corruptos, tras asegurar que ningún país puede ser grande con una prensa deshonesta. Las elecciones son como en un país del tercer mundo. Eres corrupta... llamémoslo suficiente.

He tenido bastante, dijo Trump, mientras Welker visiblemente sorprendida le pidió que se quedara, diciendo que había viajado a Wisconsin para la entrevista. En las imágenes se observa cuando el mandatario decidió terminar la entrevista, se retiró el micrófono, saludó a la comunicadora y dio por concluida la conversación antes de abandonar el lugar.

Usuarios en redes sociales describieron la salida como una reacción de frustración ante preguntas directas mientras otros respaldaron al presidente por no seguir con un medio que consideraron hostil





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