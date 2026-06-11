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Donald Trump amenaza con atacar a Irán y asuma control de petróleo y gas en Oriente Medio

Política News

Donald Trump amenaza con atacar a Irán y asuma control de petróleo y gas en Oriente Medio
Donald TrumpControl De Petróleo Y GasAsesoría De Venezuela
📆6/11/2026 1:12 PM
📰NoticiasRCN
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas a través de la red social Truth, mientras amenaza con atacar a Irán en la noche del jueves 11 de junio. Trump ha asegurado que Estados Unidos atacará a Irán muy fuerte esta noche, ya que la Marina, la Fuerza Aérea, los radares, la defensa antiaérea y la mayor parte de su capacidad ofensiva de Irán han desaparecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado que asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas a través de la red social Truth.

Además, Trump ha amenazado con atacar a Irán en la noche del jueves 11 de junio, asegurándose de que Estados Unidos atacará a Irán muy fuerte esta noche, ya que la Marina, la Fuerza Aérea, los radares, la defensa antiaérea y la mayor parte de su capacidad ofensiva de Irán han desaparecido. Trump también ha anunciado que pronto asumirá el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas del país de Oriente Medio, comparando su plan con el de Venezuela

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Donald Trump Control De Petróleo Y Gas Asesoría De Venezuela Atacar A Irán Marina Fuerza Aérea Radares Defensa Antiaérea

 

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