El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas a través de la red social Truth, mientras amenaza con atacar a Irán en la noche del jueves 11 de junio. Trump ha asegurado que Estados Unidos atacará a Irán muy fuerte esta noche, ya que la Marina, la Fuerza Aérea, los radares, la defensa antiaérea y la mayor parte de su capacidad ofensiva de Irán han desaparecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado que asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas a través de la red social Truth.

Además, Trump ha amenazado con atacar a Irán en la noche del jueves 11 de junio, asegurándose de que Estados Unidos atacará a Irán muy fuerte esta noche, ya que la Marina, la Fuerza Aérea, los radares, la defensa antiaérea y la mayor parte de su capacidad ofensiva de Irán han desaparecido. Trump también ha anunciado que pronto asumirá el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas del país de Oriente Medio, comparando su plan con el de Venezuela





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Control De Petróleo Y Gas Asesoría De Venezuela Atacar A Irán Marina Fuerza Aérea Radares Defensa Antiaérea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump lanzó dura advertencia a Netanyahu por tensión con IránEl presidente de EE. UU. reveló detalles de una llamada clave que buscó frenar una nueva crisis regional.

Read more »

Donald Trump denuncia que Irán destruyó un helicóptero estadounidense y promete represalias: 'Debemos responder'La aeronave estadounidense cayó cerca de la costa de Omán mientras patrullaba por Ormuz; los dos soldados a bordo sobrevivieron.

Read more »

Donald Trump denuncia que Irán destruyó un helicóptero estadounidense y promete represalias: 'Debemos responder'La aeronave estadounidense cayó cerca de la costa de Omán mientras patrullaba por Ormuz; los dos soldados a bordo sobrevivieron.

Read more »

Donald Trump amenaza con más golpes contra Irán: “tuvieron la oportunidad de sobrevivir”El republicano indicó que la decisión se tomó tras considerar que Irán ha estado “dando largas” a las negociaciones en curso.

Read more »