Donald Trump anuncia su apoyo total a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en Colombia

El exmandatario estadounidense Donald Trump expresó su respaldo incondicional al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, destacándolo como un líder inteligente y fuerte, y augurando una etapa de cooperación estrecha con Estados Unidos si resulta electo. Su declaración, cargada de tono confrontacional y crítica hacia la izquierda, ha sacudido la política colombiana y se ha convertido en tendencia global. Este apoyo influye en el escenario electoral al enmarcar la contienda en una narrativa de alineación ideológica internacional y prioridades comunes en seguridad y economía.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha intervenido de manera directa y sin precedentes en la contienda electoral colombiana, expresando su apoyo total al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial .

Trump, conocido por su estilo confrontacional y su uso estratégico de las redes sociales, calificó a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y tenaz, y auguró un éxito rotundo para Colombia bajo su eventual liderazgo. El respaldo estadounidense, emitido en términos enérgicos y cargados de diferenciación ideológica, sitúa la elección colombiana en un contexto de alineación política internacional, al señalar que los comicios son cruciales para el futuro del país y su relación con Estados Unidos.

La declaración de Trump centra sus expectativas en el crecimiento económico, la creación de empleo, el control de la migración ilegal y la seguridad pública, y contrasta explícitamente con la opción de izquierda que enfrentará a De la Espriella en la segunda vuelta. Este pronunciamiento ha generado una fuerte reacción en el ámbito político colombiano y en las redes sociales, donde el mensaje ya se ha viralizado a nivel mundial, intensificando la polarización y la atmósfera de campaña





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