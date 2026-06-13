Donald Trump confirma asesinato de Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder del Tren de Aragua, en un ataque cinético rápido y letal llevado a cabo por el Comando Sur de Estados Unidos en Venezuela.

El viernes 12 de junio, a las 8:20 de la noche, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje que sacudió a América Latina, cuando el Comando Sur de Estados Unidos acababa de matar a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘ Niño Guerrero ’, fundador y máximo jefe del Tren de Aragua.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para eliminar exitosamente a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las Organizaciones Terrorísticas más sedientas de sangre en el Planeta Tierra", escribió Trump. La publicación incluía un video en el que se ve una casa con techo verde que desaparece en segundos bajo una nube de humo.

El operativo ocurrió en el sureste del estado Bolívar, en Venezuela. Este es el tercer golpe de Estados Unidos en Venezuela en menos de seis meses. Y eso levanta una pregunta que nadie en Washington quiere responder en voz alta: ¿alguien en Caracas está entregando las coordenadas? Siga leyendo: "Los enviaremos al infierno": Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragu





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