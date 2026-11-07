Donald Trump confirma ataques a sistema antiaéreo de Irán en Qeshm

El presidente Donald Trump reveló que fuerzas estadounidenses destruyeron un dispositivo antiaéreo iraní en 15 minutos, escalando tensiones en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que las fuerzas militares de su país ejecutaron nuevos ataques limitados contra una infraestructura de defensa de Irán. Este anuncio confirma la escalada de operaciones militares en la región del Golfo Pérsico, marcando un punto de tensión significativa en las relaciones bilaterales.

Destrucción del sistema en minutos

Donald Trump declaró a los periodistas que el objetivo de la operación fue un sistema de defensa antiaérea que fue eliminado completamente en un periodo muy breve. El mandatario precisó que el dispositivo fue destruido en unos 15 minutos, aunque también mencionó la posibilidad de que el proceso hubiera tomado tan solo cinco minutos. Este desglose temporal subraya la efectividad y la rapidez de la intervención militar estadounidense frente a las defensas iraníes.

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Ubicación estratégica en Qeshm

Los informes procedentes de los medios estatales iraneses indican que se registraron dos explosiones en la zona de Suza, ubicada en la isla de Qeshm. Esta isla se encuentra situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una arteria marítima crítica para el transporte global de petróleo. La confirmación de los daños en este lugar específico resalta el impacto directo sobre la capacidad de defensa iraní en una zona de vital importancia geopolítica.

Contexto de tensiones regionales

Antes de realizar las declaraciones sobre los ataques, Donald Trump llegó a West Palm Beach, Florida, y abordó brevemente el tema sin entrar en detalles operativos extensos. El presidente calificó la acción militar como un evento de menor envergadura, evitando especificar el momento exacto en que se produjeron los bombardeos o detallar la magnitud de las destrucciones técnicas. Esta reserva informativa contrasta con las revelaciones de otros medios sobre la continuidad de estas operaciones.

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Presión sobre el control naval

Publicaciones como el Wall Street Journal han reportado que Estados Unidos ha mantenido ataques menores y focalizados contra infraestructuras de defensa en la isla iraní durante las últimas semanas. El objetivo central de estas acciones, según estos análisis, es debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener su control sobre el estrecho de Ormuz. Esta estrategia busca reducir la capacidad de Teherán para influir en las rutas marítimas cruciales para el comercio internacional.

Paralelamente a estos desarrollos militares, la administración de Donald Trump ha experimentado cambios internos significativos. El presidente ha ascendido al asesor Stephen Miller a la posición de jefe de Gabinete, una movida política que refuerza la estructura de poder dentro de la Casa Blanca. Esta reorganización del personal clave ocurre simultáneamente con la intensificación de la postura militar hacia Irán, señalando una doble línea de acción en la política exterior y doméstica del gobierno estadounidense.