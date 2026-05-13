Donald Trump en Venezuela: Mapá con 'Estado 51' provoca tensiones

Donald Trump vuelve a enfocar los focos en Venezuela, después de publicar una imagen con la avance y idea de que este país se convierta en el 51 estado de Estados Unidos. Esta declaración, que ya había sido insinuada en conversaciones anteriores, desató fuertes reacciones y repercusiones de parte de venezolanos y líderes extranjeros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a encender la controversia internacional al compartir en Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense y la frase "Estado 51", tras asegurar en una entrevista con Fox News que considera "seriamente" la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

Trump difundió la imagen sin agregar explicaciones adicionales, refrendando una idea ya insinuada durante una conversación telefónica con la cadena estadounidense. Desde la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha hecho varias referencias a una eventual anexión de Venezuela a territorio estadounidense, incluso hablandose de postularse como presidente del país sudamericano.

El caso de la Zona del Esequibo, una zona en disputa entre Venezuela y Guyana, donde el mapa publicado por Trump no incluía el territorio, generó comentarios y fue interpretado como una omisión significativa dentro de una publicación ya considerada provocadora





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