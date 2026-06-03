Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en primera vuelta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje de felicitación al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, a quien ha calificado como 'El Tigre', por su victoria decisiva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Trump ha destacado la preparación, fuerza y tenacidad de De la Espriella, y ha afirmado que los resultados de la elección son importantes para el futuro del país y para el vínculo bilateral con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha enviado un mensaje de felicitación al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, a quien ha calificado como 'El Tigre', por su victoria decisiva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales .

Trump ha destacado la preparación, fuerza y tenacidad de De la Espriella, y ha afirmado que los resultados de la elección son importantes para el futuro del país y para el vínculo bilateral con Estados Unidos. En su mensaje, Trump ha asegurado que De la Espriella es un líder comprometido con el crecimiento económico, la creación de empleos, el fomento del comercio, la lucha contra la inmigración ilegal, el combate al crimen y las drogas, y la restauración de la ley y el orden en Colombia.

Trump también ha destacado el apoyo político que ha recibido de De la Espriella y ha asegurado que, por sus logros en la vida y ese respaldo, es un honor darle su apoyo completo. En el mensaje, Trump ha hecho referencia a la importancia de la relación con Estados Unidos para el futuro de Colombia y ha asegurado que la segunda vuelta no solo es una disputa interna, sino que también es un asunto de interés para el vínculo entre ambos países





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