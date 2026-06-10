Donald Trump reafirma su respaldo a Abelardo de la Espriella y promete apoyo total de EE.UU. si gana la segunda vuelta

El presidente estadounidense vuelve a expresar su apoyo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, asegurando que, de triunfar, contará con la fuerza total de Estados Unidos, mientras se encienden controversias legales y políticas en Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a manifestar su apoyo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella en el marco de la campaña presidencial de Colombia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estadounidense reiteró las palabras que ya había utilizado el pasado 2 de junio, tras la primera jornada electoral, en la que felicitó a de la Espriella por los resultados obtenidos y aseguró que, de resultar vencedor en la segunda vuelta, contaría con el apoyo y la "fuerza total" de su país. En el nuevo mensaje, Trump resaltó la trayectoria del aspirante, su propuesta de retomar la seguridad y la economía, y la necesidad de fortalecer la alianza bilateral entre Estados Unidos y Colombia.

Además, el ex‑presidente subrayó la importancia de que el futuro presidente colombiano mantenga una política exterior alineada con los intereses de Washington, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico y la migración, y aseguró que su gobierno estaría dispuesto a proporcionar asistencia técnica y financiera para impulsar los proyectos de desarrollo que propone la candidatura de de la Espriella. La publicación de Trump coincidió con una serie de reacciones en el panorama político colombiano.

La senadora Paloma Valencia, cercana al gobierno de Gustavo Petro, criticó duramente la intervención del mandatario estadounidense, argumentando que la Comisión de Acusaciones del Congreso no tiene autoridad para suspender al presidente Petro y describiendo la postura de Trump como "humo que nadie sabe a quién le conviene". Por su parte, el propio Petro ha sido objeto de una medida de suspensión que él mismo calificó como "autoatentado" y una campaña para favorecer a su supuesto heredero político.

La medida, impulsada por la Comisión de Acusaciones, ha generado una fuerte polémica, pues muchos analistas consideran que busca debilitar la posición del presidente incumbent y favorecer a la oposición. El caso de Abelardo de la Espriella también se ha visto envuelto en controversias legales y administrativas.

Decisiones previas del Tribunal de Bogotá y del Consejo Nacional Electoral (CNE) han generado incertidumbre al prohibir al candidato el uso de símbolos patrios y eslóganes oficiales en su campaña, lo que ha sido considerado como una violación a los principios de igualdad y libertad de expresión electoral. Estas resoluciones han sido impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha emitido una sentencia definitiva.

Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta si los jurados de votación de la segunda vuelta, programada para 2026, recibirán transporte y almuerzo como parte de sus compensaciones, según lo establece la normativa electoral vigente. En definitiva, la reaparición del respaldo de Trump a de la Espriella añade una nueva capa de complejidad al escenario político colombiano, donde se entrelazan intereses internos, desafíos legales y la influencia de actores internacionales





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