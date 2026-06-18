Donald Trump reitera su apoyo a Abelardo de la Espriella y define la elección colombiana como clave para la relación con EE.UU.

El expresidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social respaldando explícitamente al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, a quien elogió como un líder fuerte y delineó una agenda de gobierno alineada con prioridades de EE.UU. en economía y seguridad. Trump enmarcó la segunda vuelta del 21 de junio como una confrontación contra un "marxista de izquierda radical" y advirtió que el resultado es "muy importante" para la relación bilateral, prometiendo total apoyo a De la Espriella en caso de victoria. Este es el segundo respaldo público de Trump al candidato tras la primera vuelta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha intervenido nuevamente en la campaña presidencial colombiana, expresando un respaldo explícito a Abelardo de la Espriella, a quien llama con el apodo que usó en su propia campaña, "El Tigre".

Este pronunciamiento se realizó a través de la plataforma Truth Social, en un momento crucial de la contienda electoral, a pocos días de la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Trump describió a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y decidido, que lucha incansablemente por Colombia y su gente, y estableció un paralelismo con su propio amor por Estados Unidos.

El mensaje no solo consistió en elogios, sino que el mandatario estadounidense delineó lo que, en su opinión, serían las prioridades de una eventual administración de De la Espriella, centradas en el crecimiento económico, la creación de empleo, la promoción del comercio, el control de la inmigración ilegal, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, y la restauración de la ley y el orden. Además, Trump enmarcó la elección como una disyuntiva ideológica clara, calificando al oponente de De la Espriella, Iván Cepeda, como un "marxista de izquierda radical".

Subrayó que el resultado de los comicios es de "mucha importancia" para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, prometiendo que, si De la Espriella gana, contará con el total apoyo y la fuerza de su país. Finalmente, Trump formalizó su endorsement e instó directamente a los ciudadanos colombianos a votar por "El Tigre", asegurando que no les fallará.

Esta no es la primera vez que Trump intercede públicamente a favor de De la Espriella; ya lo había hecho tras la primera vuelta, felicitándolo por su "contundente victoria" y reiterando sus cualidades de líder fuerte y tenaz. La intervención repetida del expresidente estadounidense subraya la dimensión internacional que ha adquirido la campaña y el intento por posicionar a De la Espriella como la opción favorable a los intereses y la política exterior de Washington, en contraste con la narrativa que busca construir sobre su rival





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Abelardo De La Espriella Elecciones Colombia 2024 Segunda Vuelta Colombia Relaciones Colombia Estados Unidos Iván Cepeda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Milei anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en ColombiaEl presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. En un mensaje en su cuenta de X, Milei afirmó que 'el camino es claro' y que el país merece más libertad en temas económicos y de seguridad.

Read more »

Jessica Cediel confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella y lo llamó “presidente”En un video publicado en sus redes sociales, la presentadora y actriz Jessica Cediel confirmó que está “firme por la patria”.

Read more »

Trump reitera su apoyo a la campaña de Abelardo De La Espriella en ColombiaEl presidente Donald Trump reafirmó su respaldo al candidato colombiano Abelardo De La Espriella, destacando su liderazgo y compromiso con la ley y el orden, y prometiendo apoyo total en caso de ganar la elección. Trump enfatizó la importancia de los resultados para la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Read more »

Pese a críticas, Trump dedicó nuevo mensaje en apoyo a Abelardo De la EspriellaEl presidente de Estados Unidos escribió un nuevo mensaje en apoyo al candidato presidencial colombiano, a través de su red social de Truth. De la Espriella le respondió.

Read more »