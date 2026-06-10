Donald Trump respalda a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado públicamente su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral en Colombia. Trump aseguró que 'si gana, contará con el apoyo y la fuerza total' de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha vuelto a pronunciarse sobre la campaña presidencial colombiana y ha expresado públicamente su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 21 de junio.

En un comunicado, Trump aseguró que 'si gana, contará con el apoyo y la fuerza total' de Estados Unidos. Esta declaración ha generado reacciones en el país, donde algunos políticos han cuestionado la legitimidad de la intervención de Trump en la campaña electoral colombiana.

Por otro lado, el candidato Abelardo de la Espriella ha calificado la medida de suspensión contra el presidente Gustavo Petro como 'autoatentado' y ha afirmado que la campaña de Petro es 'a favor de su heredero'. La Comisión de Acusaciones ha reaccionado a la situación y ha dicho que no puede suspender al presidente Gustavo Petro, ya que no tiene la facultad para hacerlo.

La decisión del Tribunal de Bogotá y del CNE que choca con el fallo que prohibe a Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios y eslogan ha generado confusión y debate en el país. Los ciudadanos colombianos se preguntan si les pagarán el transporte y el almuerzo por ser jurados de votación en las elecciones de segunda vuelta de 2026, según lo establece la ley





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