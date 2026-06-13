Donald Trump respalda a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en la selección de fútbol de su país minutos antes de su victoria 4-1 frente a Paraguay en el Mundial 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó su confianza en la selección de fútbol de su país minutos antes de su victoria 4-1 frente a Paraguay en el Mundial 2026 .

El mandatario realizó una llamada telefónica con el director técnico Mauricio Pochettino y los jugadores, en la que elogió la gestión del estratega argentino y destacó las aptitudes de los futbolistas convocados. Trump calificó a Pochettino como un profesional "fantástico" y manifestó que el equipo posee altas posibilidades de avanzar hasta las instancias definitivas del torneo. A pesar de no asistir físicamente al partido inaugural, el presidente expresó su apoyo al equipo y les deseó éxito en la competencia.

La selección de Estados Unidos inició su participación en la Copa del Mundo 2026 con un sólido triunfo por 4-1 ante su similar de Paraguay en el estadio de Los Ángeles, correspondiente al Grupo D de la contienda. El conjunto anfitrión impuso condiciones frente a una escuadra paraguaya que mostró fisuras en su línea defensiva desde los primeros pasajes del cotejo.

La efectividad del ataque local se tradujo en una ventaja de 3-0 antes del descanso, con goles en contra del mediocampista paraguayo Damián Bobadilla y el delantero Folarin Balogun, quien amplió la diferencia al concretar un doblete. En el periodo complementario, la estructura del equipo estadounidense presentó modificaciones, destacando la salida del atacante Christian Pulisic.

Sin embargo, la escuadra local retomó el control de las acciones en el tramo final del partido, sellando el 4-1 con el gol definitivo del centrocampista Giovanni Reyna en el tiempo de reposición. Estados Unidos se las trae en su Mundial: le pasó por encima a Paraguay y protagonizó la primera goleada del torneo





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