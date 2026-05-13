Donald Trump solicita abrir China a las empresas estadounidenses y alude a la elección de Jensen Huang y Elon Musk para su viaje a Pekín.

Donald Trump ha asegurado este miércoles desde el Air Force One, en tránsito hacia Pekín, que pedirá al presidente chino, Xi Jinping, abrir el país a las empresas estadounidenses y ha aprovechado para criticar a la prensa por informar que ayer el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, no había sido invitado por la Casa Blanca para unirse a un grupo de más de una docena de altos ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses en China.

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha asegurado este miércoles desde el Air Force One que pedirá al presidente chino, Xi Jinping , abrir su país a las empresas estadounidenses en particular a las acompañantes de este viaje.

También ha criticado a la prensa por información que no lo invitara a reunir a un grupo de altos ejecutivos de las principales empresas estadounidenses en China. Finalmente, ha sido invitado Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, para unirse a la delegación. Trump viajará a Pekín durante tres días a lo largo de una visita de Estado, donde protagonizará la presencia de 17 altos cargos de la banca, el sector agropecuario, la aviación y el tecnológico.

También estará Elon Musk, aliado de Trump y cofundador de Tesla, una de las marcas de vehículos estadounidenses con mayor presencia en China





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