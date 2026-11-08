Donatón Medellín recolecta 47,6 toneladas de alimentos en Parques del Río

La tercera edición de la Donatón Medellín en Parques del Río logró 47,6 toneladas de alimentos y 624.568 millones de pesos para combatir el hambre en la ciudad con la estrategia Medellín Cero Hambre.

La Alcaldía de Medellín confirmó este sábado el cierre exitoso de la tercera edición de la Donatón Medellín, un evento solidario que tuvo como escenario principal el complejo de Parques del Río. La campaña registró una cifra histórica al recolectar 47,6 toneladas de alimentos no perecederos, superando ampliamente la recaudación de la edición anterior de 2025 en una diferencia de 11 toneladas adicionales. Este logro tangible evidencia el alto nivel de compromiso cívico y la capacidad de organización ciudadana frente a los desafíos de seguridad alimentaria en la capital antioqueña.

Impacto en la Seguridad Alimentaria Urbana

Esta jornada de recolección se enmarca estratégicamente dentro de la iniciativa Medellín Cero Hambre, un programa diseñado para mitigar las carencias alimentarias que afectan a miles de familias vulnerables en la jurisdicción. De acuerdo con los cálculos técnicos realizados por la Alcaldía de Medellín, la cantidad total de productos donados permite preparar más de 120.000 platos de comida, garantizando una alimentación adecuada para los sectores más desfavorecidos de la población.

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La gestión de estos recursos no se limita a la distribución inmediata de insumos físicos, sino que integra un sistema de apoyo financiero complementario. En esta edición, la campaña también logró recolectar 624.568.072 millones de pesos en donaciones monetarias, fondos que serán administrados de manera transparente por la Corporación Presentes. Esta entidad tendrá la responsabilidad operativa de transformar los dineros recaudados en vales de alimentos, una estrategia que amplía el poder de elección de los beneficiarios.

Participación Empresarial y Logística de Donaciones

El éxito de la iniciativa no solo dependió de la voluntad individual de los ciudadanos, sino que contó con el respaldo activo de más de 60 empresas y organizaciones que realizaron grandes aportes, priorizando la donación de alimentos en especie. Una de las participantes destacadas fue Tax Individual, una empresa de transporte que demostró un compromiso corporativo continuo con la problemática social.

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La organización lideró una acción logística específica mediante una caravana de 20 taxis que transportaron decenas de mercados directamente desde el Banco de Alimentos Arquidiocesano hasta Parques del Río. Fabián Quintero, presidente de Tax Individual, enfatizó que esta representa su tercera participación consecutiva en el evento, argumentando que la solidaridad con la realidad local es fundamental para promover el acceso a la alimentación para todos los habitantes de la ciudad.

Distribución de Vales y Próximos Pasos

Los beneficiarios identificados dentro del programa Medellín Solidaria recibirán los vales generados con las donaciones monetarias, los cuales podrán canjearse en tiendas y mercados aliados. Este mecanismo permite a las familias priorizadas adquirir los alimentos que deseen, rompiendo con la restricción de recibir únicamente los productos no perecederos recolectados físicamente durante la jornada.

La Administración Distrital señaló que esta suma de esfuerzos institucional y comunitario refuerza su capacidad para combatir el hambre de manera efectiva. La transparencia en la gestión de los 624.568.072 millones de pesos y la trazabilidad de las 47,6 toneladas de alimentos serán claves para mantener la confianza ciudadana en estas estrategias de apoyo social, asegurando que el recurso llegue efectivamente a quienes más lo necesitan en Medellín.