Dorothy Bell Ferrer inspira a jóvenes en la V Feria del Libro de Sucre

La escritora puertorriqueña Dorothy Bell Ferrer lideró un conversatorio sobre las idiosincrasias caribeñas en Sincelejo, compartiendo su experiencia vital y sus proyectos literarios. El evento, parte de la V Feria del Libro, destacó la importancia de la lectura en la era digital y contó con una amplia programación de conferencias y talleres culturales.

En el marco de la V Feria del Libro de Sucre, un evento cultural de gran relevancia en la región, la reconocida escritora puertorriqueña Dorothy Bell Ferrer llevó a cabo un significativo conversatorio y taller de escritura titulado 'La sandunga que se repite y otras idiosincrasias rítmicas caribeñas'.

Este encuentro, celebrado en el Centro Comercial Guacarí de Sincelejo, permitió a los asistentes adentrarse en la vida y trayectoria literaria de la autora. Bell Ferrer compartió con el público cómo su infancia estuvo marcada por una condición de salud delicada; siendo una niña asmática, su capacidad para jugar y recrearse al aire libre era limitada en comparación con la de otros niños. Ante esta restricción física, encontró en la observación y el escucha un refugio esencial.

Also read Fiscalía investiga filtraciones de información en casos de Zulma Guzmán y Eva Ferrer

La observación como base de su escritura

Se dedicó a captar la cotidianidad de su familia, absorbiendo sus historias, sus tonos de voz y sus emociones, lo que posteriormente se transformó en la base fundamental de su inclinación por la escritura. Esta experiencia personal ilustra cómo la limitación puede convertirse en el motor creativo más potente, permitiendo que la literatura surja como una forma de conexión profunda con el mundo.

Además de relatar su proceso creativo, la escritora detalló su proyecto digital más reciente, el cual se enfoca en un ensayo sobre la memoria en el Caribe antillano, definiendo este espacio geocultural como aquel compuesto por Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba. A lo largo de su intervención, Bell Ferrer expresó abiertamente su asombro y admiración por Colombia, destacando específicamente la riqueza gastronómica de la región sucreña y manifestando un sincero interés por profundizar en el conocimiento de la cultura local.

Advertisement

Un ensayo sobre la memoria del Caribe

Su presencia no solo enriqueció el diálogo literario, sino que también sirvió como puente entre las tradiciones caribeñas de diferentes naciones. Entre el público se encontraba Nodiatis Ricardo Lavalle, residente en Ciudad de Panamá, quien valoró enormemente la iniciativa.

Lavalle describió el evento como una oportunidad invaluable para la juventud, especialmente para la Generación Z, señalando que en la era actual, dominada por la tecnología y las pantallas, la lectura está en riesgo de perder su lugar central en la formación intelectual. Para él, estos espacios culturales son vitales para enriquecer el vocabulario de los jóvenes y reafirmar que un libro es, indiscutiblemente, el mejor compañero en la búsqueda de conocimientos profundos y duraderos.

La programación continúa este viernes

La programación de la feria continúa con una agenda variada y extensa para el viernes 6 de noviembre, ofreciendo múltiples actividades en diversos puntos de Sincelejo, incluyendo el Centro Cultural Banco de la República, la Biblioteca Departamental José Elías Cury Lambraño y varias instituciones educativas. Las conferencias abordan temas tan diversos como el reto espiritual de la juventud en tiempos de algoritmos, la escritura de literatura en la era de la inteligencia artificial y la conexión entre Gabriel García Márquez y la música de acordeón.

Además, se realizaron talleres interactivos sobre narrativa visual, poesía a ojos cerrados y haiku, así como presentaciones de libros recientes y mediaciones de lectura que buscan fomentar la oralidad y la investigación creativa. Esta agenda refleja el compromiso de organizar la feria con ciclos temáticos, como el dedicado al centenario del natalicio de García Márquez, demostrando una apuesta firme por mantener viva la tradición literaria y fomentar el pensamiento crítico en la comunidad sucreña a través de la palabra escrita y compartida.