Dos cadáveres de mujeres hallados en distintos puntos de Cali generan hipótesis de un posible vínculo delictivo

Cali vive una ola de incertidumbre tras el hallazgo de dos cuerpos femeninos, uno en un costal en el norte y otro en un lote en el sur, con similitudes que apuntan a un posible modus operandi. Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y en la captura de imágenes de seguridad para determinar si existe un nexo entre ambos homicidios y detener a los responsables.

Cali sigue sumida en la incertidumbre y el temor tras la aparición de dos cadáveres de mujeres en distintos sectores de la ciudad, uno al norte y otro al sur, que comparten rasgos estructurales que podrían sugerir la acción de un mismo autor o de una modalidad delictiva similar.

El primer hallazgo se produjo el 25 de mayo, cuando un transeúnte descubrió un cuerpo envuelto en un costal abandonado en el separador vial entre las carreras 1J y 1H, frente a la estación del MIO del barrio La Rivera. La víctima resultó ser Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, desaparecida el 21 de mayo después de salir de su vivienda en el barrio Los Álamos.

Su desaparición se transformó en un drama de cuatro días que culminó en la macabra recuperación de su cuerpo, encontrado a la vista de varios usuarios del lugar, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad. Las autoridades iniciaron de inmediato la recolección de pruebas forenses y la captura de imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, a fin de trazar el recorrido del costal y determinar quién lo dejó allí y en qué circunstancias se produjo el homicidio.

Poco después, el 1 de junio, otro cuerpo sin identificar fue hallado en un lote ubicado en la calle 2A con carrera 50, en el sur de Cali. La mujer, estimada entre 30 y 35 años, presentaba múltiples heridas de arma cortopunzante, lo que sugiere una agresión violenta y premeditada.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, informó que, según el peritaje preliminar, la mujer habría sido asesinada en un lugar distinto al que fue encontrada, lo que reabre la hipótesis de un patrón de desplazamiento de los cuerpos a zonas de alta visibilidad pública para generar terror. Al igual que en el caso de Marcela Gómez, se están revisando los registros de cámaras de seguridad del sector y recolectando pruebas materiales para establecer una posible conexión entre ambos hechos.

Los investigadores han señalado que, a pesar de que las edades de las víctimas (entre 26 y 35 años) y el hecho de que ambas fueron encontradas en contenedores o en lotes abandonados podrían ser indicadores de un modus operandi, aún no se cuenta con pruebas concluyentes que vinculen los dos crímenes. La Policía Metropolitana ha intensificado las labores de inspección de la zona, ha solicitado la colaboración ciudadana a través de las líneas de denuncia y ha reforzado la presencia policial en los recorridos nocturnos, con el objetivo de prevenir nuevos actos de violencia contra la mujer.

Además, se ha hecho un llamado a la comunidad para que cualquier información relevante sea canalizada a la patrulla Púrpura (318 8611522) o a los números de atención de la Fiscalía y la Secretaría de Mujer. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo esclarecer los casos, sino también romper el clima de impunidad y garantizar la seguridad de las mujeres en el Valle del Cauca





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