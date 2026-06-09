Dos emergencias en zonas hídricas de Santander y Norte de Santander dejan un fallecido y una desaparecida

Un joven murió por inmersión en una quebrada de Piedecuesta y una menor de 14 años se reporta como desaparecida en Gramalote tras ser arrastrada por la corriente. Las autoridades intensifican operativos de búsqueda y hacen un llamado a la prevención en época de lluvias.

Durante el fin de semana, los departamentos de Santander y Norte de Santander en Colombia experimentaron dos trágicas emergencias en zonas hídricas naturales, generando consternación en la comunidad.

En Piedecuesta, un joven perdió la vida por inmersión en una quebrada frecuentada por familias, mientras que en Gramalote una menor de 14 años se encuentra desaparecida tras ser arrastrada por la corriente mientras disfrutaba de un paseo con sus familiares. Estos incidentes han puesto en alerta a las autoridades locales y a los organismos de socorro, que desarrollan intensas jornadas de búsqueda y rescate en ambas zonas.

En el primer caso, ocurrido en Piedecuesta, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil Colombiana respondieron rápidamente al llamado de emergencia. A su llegada, confirmaron el fallecimiento de un joven que se encontraba en compañía de familiares y amigos en un conocido atractivo natural. Las unidades de emergencia procedieron con las labores de recuperación y extracción del cuerpo, el cual fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga para los procedimientos legales correspondientes.

Este suceso ha motivado un llamado urgente a la ciudadanía para que extreme las precauciones al visitar estos entornos, especialmente en temporada de lluvias. El segundo episodio se registró en Gramalote, donde una adolescente de catorce años fue arrastrada por la fuerza del agua en una cascada. Desde el momento de su desaparición, bomberos, Defensa Civil, maquinaria pesada y decenas de voluntarios se han unido a un amplio operativo de búsqueda que recorre la zona.

A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se ha logrado localizar a la menor. Las autoridades han enfatizado que las condiciones climáticas actuales incrementan los riesgos de accidentes debido a crecientes súbitas, corrientes fuertes y cambios inesperados en el terreno. Por ello, recuerdan la importancia de respetar las zonas restringidas, evitar bañarse en pozos profundos y seguir las recomendaciones de seguridad





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