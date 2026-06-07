Dos funcionarios del Gobierno renuncian y se unen a la campaña de Iván Cepeda

La gira del Gobierno Petro por Córdoba y las decisiones de la Procuraduría le sumaron dos apoyos clave a Iván Cepeda. Dos funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro renunciaron a sus cargos y se sumaron a la campaña del candidato del Pacto Histórico.

La gira del Gobierno Petro por Córdoba y las decisiones de la Procuraduría le sumaron dos apoyos clave a Iván Cepeda . Dos funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro renunciaron a sus cargos y se sumaron a la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Felipe Harman, sancionado por la Procuraduría, y Carlos Carrillo, suspendido por el ente de control, dejaron sus cargos y se unieron a la campaña de Cepeda. Ellos fueron los segundos funcionarios del Gobierno en participar abiertamente en la campaña de cara a la segunda vuelta.

La decisión de Harman y Carrillo se dio después de que el Ministerio Público concluyera que, cuando era alcalde de Villavicencio, Harman adelantó actuaciones que no le correspondían dentro de un proceso relacionado con el predio La Camelia. Según la Procuraduría, tramitó recusaciones e impedimentos de manera improcedente, lo que retrasó el cumplimiento de una orden judicial de restitución del inmueble.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y lo suspendió provisionalmente hasta después de la segunda vuelta por presunta participación indebida en política. El ente de control considera que algunas de sus declaraciones públicas podrían interpretarse como respaldo a una candidatura presidencial y como una invitación a la intervención política del presidente Gustavo Petro.

La renuncia de Harman y Carrillo le permitió a dos dirigentes visibles del Gobierno participar abiertamente en actividades proselitistas sin las restricciones que tienen los funcionarios en ejercicio. Además, llegan en un momento en que la campaña de Cepeda busca ampliar apoyos, acercarse a sectores de centro y reforzar su presencia territorial en las semanas decisivas antes de la segunda vuelta.

La decisión de Harman y Carrillo también se da en un momento en que la campaña de Cepeda busca reforzar su presencia territorial en las semanas decisivas antes de la segunda vuelta. El candidato del Pacto Histórico busca ampliar apoyos y acercarse a sectores de centro. La campaña de Cepeda busca reforzar su presencia territorial en las semanas decisivas antes de la segunda vuelta. El candidato del Pacto Histórico busca ampliar apoyos y acercarse a sectores de centro





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