Dos hombres asesinados en El Ajizal y un menor encontrado enterrado en Itagüí, Antioquia

Dos hombres fueron asesinados en la vereda El Ajizal y un menor fue encontrado enterrado en Itagüí, Antioquia. Estos crímenes ocurren en medio de una compleja crisis de seguridad que investiga si es una purga o un grupo criminal conformado por venezolanos.

Dos hombres fueron asesinados dentro de ocho horas y a unos cinco minutos caminando de distancia en la vereda El Ajizal, una de las zonas con mayores complejidades de orden público de Itagüí .

Estos hechos se suman a los crímenes de un cabecilla del grupo criminal del sector, la desaparición de un menor al que encontraron enterrado en una zona boscosa y la repartición de panfletos amenazando extranjeros. Johan Alexánder Agudelo Hernández, de 20 años, fue uno de los hombres asesinados. Un costeño de 30 años, Émerson Peña Julio, fue el segundo.

Estos asesinatos ocurren en medio de una compleja crisis de seguridad de la cual se investiga si es una purga dentro de este grupo criminal o estaría relacionado con el surgimiento de un grupo criminal, conformado actualmente por cerca de 15 venezolanos. Además, hay denuncias sobre la circulación de un documento con mensajes amenazantes contra diversos grupos poblacionales en esta vereda.

Samir Isaac Yepes Figueroa, de 15 años, desapareció el 18 de marzo y fue encontrado enterrado en un costal de un cafetal ubicado en el sector El Beneficio





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