Dos hombres detenidos por violencia en mayo

Dos hombres, Luis Alverto Bermejo Álvarez y Michael Javith Holguín, fueron detenidos por la Policía Nacional luego de protagonizar una violenta riña durante las fiestas patronales en Higueretal, Bolívar. La afrenta dejó varias personas lesionadas.

Al sitio llegaron otros uniformados, quienes lograron controlar la situación y trasladaron tanto a lesionados como a señalados agresores al centro asistencial . Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional tras protagonizar una violenta riña que dejó varias personas lesionadas durante las fiestas patronales que se desarrollaban en el corregimiento de Higueretal, jurisdicción del municipio de San Cristóbal, Bolívar.

El hecho se registró hacia las 6:50 de la tarde del pasado 18 de mayo en el sector conocido como el parque de la corraleja de toros, donde uniformados del cuadrante 5-1 adelantaban labores preventivas junto a unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 13. Según el reporte oficial, los policías fueron alertados por varios ciudadanos sobre una pelea que se desarrollaba en medio del evento.

Al llegar al lugar, encontraron a dos hombres en actitud agresiva, quienes presuntamente atacaban a otras personas con un objeto contundente tipo palo. Ante la gravedad de la situación, los uniformados aplicaron maniobras de reducción para controlar la confrontación y salvaguardar la integridad de los asistentes.

Sin embargo, familiares y amigos de los agredidos intervinieron en medio del procedimiento, generando una alteración mayor del orden público y causando lesiones a los presuntos agresores. Debido a la magnitud de la riña, fue necesario solicitar apoyo adicional. Al sitio llegaron otros uniformados, quienes lograron controlar la situación y trasladaron tanto a lesionados como a señalados agresores al centro asistencial del municipio, donde recibieron atención médica. Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al centro asistencial.

Josué González Escobar, el director del centro asistencial, comentó que dos hombres fueron detenidos y que se les notificarían de sus derechos y se les pondría a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales





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