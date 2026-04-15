Dos hombres enviados a prisión por violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial en Bolívar

Jueces de control de garantías ordenaron la detención en centros carcelarios de dos hombres en Bolívar, acusados de violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial. Los casos involucran agresiones a sus parejas en Turbaco y Arjona, incluyendo el incumplimiento de órdenes de alejamiento.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías determinó la medida de aseguramiento en centro carcelario para dos individuos, imputados por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial . Ambos procesados estarían presuntamente involucrados en actos de agresión contra sus parejas sentimentales en los municipios de Turbaco y Arjona, situados al norte del departamento de Bolívar .

El primer incidente documentado tuvo lugar en el municipio de Turbaco a mediados del año 2020. En esa ocasión, un hombre de 34 años de edad, al parecer, agredió a su pareja sentimental, una mujer de 27 años, mientras ambos convivían. Según las investigaciones y las pruebas presentadas, se presume que el agresor continuó ejerciendo violencia y profiriendo amenazas contra la víctima incluso después de su separación, extendiéndose estas conductas a lo largo de los años 2023 y 2025. Las evidencias recabadas demostraron que el presunto agresor habría desobedecido flagrantemente una orden de alejamiento y restricción emitida previamente por una comisaría de familia, con el fin de proteger la integridad de la mujer. El individuo investigado fue debidamente capturado por unidades de la Policía Nacional el pasado 9 de abril en la misma localidad de Turbaco. El segundo caso de violencia intrafamiliar se registró en una vía del barrio Chino, perteneciente al corregimiento de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona. En este lamentable suceso, una mujer fue víctima de agresión física perpetrada por su compañero sentimental, un hombre de 42 años. El incidente ocurrió el pasado 12 de abril, y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para salvaguardar la integridad física de la mujer, de 38 años, y proceder a la captura en flagrancia del presunto maltratador, según lo detalló el ente acusador. Durante el desarrollo de las audiencias preliminares, las autoridades competentes formularon cargos a los dos procesados, atendiendo a sus responsabilidades individuales en cada uno de los casos. Es importante destacar que ninguno de los dos individuos aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El panorama de la violencia intrafamiliar en Colombia continúa siendo una preocupación latente, reflejando una problemática estructural que impacta negativamente a miles de hogares en el territorio nacional. Este tipo de violencia abarca un espectro amplio de agresiones, incluyendo maltrato físico, psicológico, económico y sexual, y tiene lugar predominantemente dentro del núcleo familiar. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes son identificados como las principales víctimas, aunque también se registran lamentablemente casos de violencia contra adultos mayores y hombres. Uno de los factores de mayor crítica y preocupación es que la gran mayoría de estas agresiones se desarrollan en el entorno doméstico y son perpetradas por parejas sentimentales o exparejas. Esta circunstancia convierte la violencia intrafamiliar en un antecedente directo y preocupante de delitos de mayor gravedad, como lo es el feminicidio, subrayando la urgencia de abordar y erradicar esta forma de violencia





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violencia Intrafamiliar Fraude A Resolución Judicial Bolívar Fiscalía Medida De Aseguramiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En accidente de avión privado mueren los dos tripulantes, en el centro de BoliviaLa nave sufrió una despresurización de cabina y los pilotos habrían perdido el conocimiento.

Read more »

Accidente aéreo en Bolivia deja dos muertos: avión voló en círculos por dos horasPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

Partido Conservador se iría hoy a la campaña de Paloma ValenciaLos partidos ya tienen definidos los candidatos a los que apoyarán en la primera vuelta presidencial.

Read more »

Caen dos presuntos ladrones de fincas en Santander: los sorprendieron cuando irían a cometer otro hurtoLas autoridades no descartan que, al momento de su captura, se dirigieran a cometer un nuevo hecho delictivo.

Read more »

En dos días, Colombia ya se colgó seis medallas en los Juegos Suramericanos de la JuventudDOLAR

Read more »

Los Blazers mandan a los Suns a la repesca y se clasifican para los ‘playoff’Los de Portland sellaron así su clasificación directa y se medirán en la primera ronda contra los San Antonio Spurs, segundos clasificados de la temporada regular de la NBA.

Read more »