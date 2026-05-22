Dos imputados en el caso de Yulixa Toloza no aprobaron cargos; 'sabían lo que estaban haciendo'

Dos hombres fueron imputados por la muerte de Yulixa Toloza, una de ellas tras un procedimiento estético en un centro ilegal en Bogotá.

Los dos primeros imputados por el caso de Yulixa Toloza no aceptaron cargos: juez aseguró que 'sabían lo que hacían' Los chats entre María Fernanda Delgado y su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, en los que hablaron de la muerte de Yulixa Toloza: 'Encontraron lo que se te perdió' Hija de Kelvis Daniel Sequeira, venezolano capturado por el caso Yulixa Toloza aseguró que su padre fue engañado: 'Fue presionado' Hermano de Yulixa Toloza contó que su familia nunca supo que ella se iba a realizar la lipólisis láser: 'No nos dijeron que se iba a someter a esa operación'.

Los dos primeros imputados por el caso de Yulixa Toloza no aceptaron cargos: juez aseguró que 'sabían lo que hacían' Los chats entre María Fernanda Delgado y su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, en los que hablaron de la muerte de Yulixa Toloza: 'Encontraron lo que se te perdió' Hija de Kelvis Daniel Sequeira, venezolano capturado por el caso Yulixa Toloza aseguró que su padre fue engañado: 'Fue presionado' Hermano de Yulixa Toloza contó que su familia nunca supo que ella se iba a realizar la lipólisis láser: 'No nos dijeron que se iba a someter a esa operación'





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