Dos investigadores de la Sijín asesinados en Medellín: policía activo entre los capturados

La muerte de dos miembros de la Sijín en Medellín, tras un supuesto robo de vehículo, deja como saldo tres capturados, incluido un intendente de la Policía. Videos muestran la persecución y ataque contra la detective. La investigación busca determinar la participación del uniformado.

El trágico suceso ocurrido en el barrio Lorena de la comuna 11 de Laureles en Medellín , donde murieron dos miembros de la Seccional de Investigación Criminal ( Sijín ), ha generado una intensa investigación.

Los patrulleros John Alexánder Zapata Vásquez, de 26 años, y la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, acudieron al lugar tras un reporte de robo de un vehículo. Según se observa en videos difundidos, un hombre de contextura corpulenta y poco cabello persiguió a la Detective con un arma, momento en el que ella habría soltado su pistola, pero el agresor la atacó.

Inicialmente se especuló sobre un confuso cruce de disparos protagonizado por un policía que habría confundido a los investigadores con ladrones, pero esta versión ha perdido fuerza. Lo que sí es claro es que el uniformado, identificado como un intendente jefe con más de diez años de servicio, se encontraba junto a dos civiles armados que descendieron de un vehículo particular.

Todos ellos fueron detenidos, y en el lugar se incautaron tres armas de fuego y dispositivos móviles que servirán como evidencia. El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expresó su dolor por las pérdidas y confirmó que los uniformados realizaban actividades propias del servicio.

Reiteró que la Fiscalía y las autoridades deberán esclarecer los hechos, mientras se mantiene el compromiso de la institución con la seguridad y se brinda apoyo a las familias de las víctimas. Entre los capturados se encuentra el policía activo, y los elementos probatorios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo el cargo de homicidio





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Sijín Medellín Policía Capturado Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Ryan Castro hará dos conciertos nuevos en Colombia?: estas serían las dos ciudades elegidasEl artista estaría dejando varias pistas en las dos nuevas ciudades que visitará con su gira mundial ‘Sendé’.

Read more »

Tragedia en Medellín: dos policías muertos en presunto caso de “fuego amigo”Dos policías murieron en Medellín en lo que sería un presunto caso de “fuego amigo” en lo que sería un operativo para recuperar un vehículo hurtado.

Read more »

El patrimonio y la identidad del departamento se encuentran en ‘Atlántico en dos lentes’La muestra reúne 25 obras de los fotógrafos Vivian Saad y Luis Alberto Rincón, quienes retratan el patrimonio religioso, las tradiciones, el Carnaval, los paisajes y la identidad cultural del Atlántico.

Read more »

Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policíasLa Fuerza Pública de Medellín y el área metropolitana está de luto por la muerte del patrullero John Alexánder Zapata Vásquez, de 26 años de edad, y l...

Read more »