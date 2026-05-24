Dos jóvenes asesinadas en ataque armado en Girón, Departamento de Cundinamarca

Un nuevo hecho violento ha ocurrido en la región metropolitana de Bucaramanga, con el asesinato de dos mujeres en medio de un ataque armado en Girón. La investigación continúa para esclarecer los motivos y establecer responsabilidades.
Las víctimas fueron perseguidas por hombres armados que les dispararon mientras se movilizaban en motocicleta por el sector de San Antonio de Carrizal. La Policía y el CTI avanzan en las investigaciones de este nuevo hecho violento ocurrido en Girón .
Nicole Amaya y Karen Valentina, ambas de 20 años, fueron asesinadas en medio de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este domingo en el municipio de Girón. El doble homicidio ocurrió en el barrio San Antonio de Carrizal, cerca de la vía que conduce hacia varios conjuntos residenciales
