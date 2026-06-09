Dos jugadoras del Atlético Bucaramanga son convocadas a la selección Colombia Sub-20

Las futbolistas Ana Sophia Quiroga y Samantha Isabella Rodríguez del Atlético Bucaramanga han sido llamadas al microciclo de preparación de la selección Colombia Sub-20 en Bogotá, con miras al Mundial de Polonia 2026.

El Atlético Bucaramanga ha recibido una noticia significativa para su programa de fútbol femenino al tener a dos de sus jugadoras, la arquera Ana Sophia Quiroga Vargas y la volante interior Samantha Isabella Rodríguez Curubo, convocadas a la selección Colombia Sub-20.

Este microciclo de preparación se llevará a cabo en la sede deportiva de Bogotá del 9 al 19 de junio, bajo la dirección técnica del entrenador Carlos Alberto Paniagua Mazo. El objetivo principal de esta concentración es afinarse para la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se disputará en Polonia durante septiembre del presente año.

La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la lista de 25 futbolistas llamadas a este proceso, destacando la presencia de estas dos atletas del equipo bumangués, lo que refleja el nivel de competencia y el potencial que se está desarrollando en el club. Para el Atlético Bucaramanga, este reconocimiento es un motivo de orgullo institucional, pues valida el trabajo, la disciplina y el talento de sus jugadoras, conocidas como las 'Leopardas'.

El club expresó en sus redes sociales su satisfacción, felicitando a Ana Sophia y Samantha y deseándoles éxito representando a Colombia. Esta convocatoria no solo premia a las jugadoras individualmente, sino que también pone en alto el nombre del fútbol femenino de la región y del país. Ana Sophia Quiroga, quien milita en el Atlético Bucaramanga desde la temporada anterior, cuenta con un buen biotipo y busca consolidarse en el arco nacional.

Por su parte, Samantha Rodríguez ya tiene experiencia previa en procesos con la selección 'cafetera'; normalmente se desempeña como volante interior, aunque en algunas ocasiones ha jugado como lateral derecha. Su versatilidad y su recorrido la convierten en una pieza valiosa para el combinado Sub-20. La concentración en Bogotá será clave para que el cuerpo técnico evalúe el estado de las jugadoras, trabaje en tácticas y fortalezca la cohesión de grupo de cara al Mundial.

La participación de estas dos futbolistas de BucaramangaSubraya el crecimiento del fútbol femenino en Colombia, donde los clubes profesionales están aportando cada vez más talento a las selecciones nacionales. El Atlético Bucaramanga, a pesar de haber tenido una presentación discreta en la Liga, demuestra que su inversión en la rama femenina está rindiendo frutos a nivel de selecciones. Este tipo de logros motivan a otras jugadoras del club y a las que se están formando en las divisiones inferiores.

La preparación para el Mundial de Polonia será intensa y estas jugadoras tendrán la oportunidad de demostrar su calidad contra rivales de alto nivel. La Federación Cristiana de Fútbol y el cuerpo técnico confían en que este grupo, con la incorporación de atletas como Quiroga y Rodríguez, pueda alcanzar un buen desempeño en la cita orbital.

En resumen, la noticia destaca el orgullo del club, el esfuerzo de las jugadoras y el compromiso de la federación con el desarrollo del fútbol femenino en el país. Se espera que durante la concentración se generen noticias sobre la evolución del equipo y posibles nuevos llamados. La afición bumanguesa estará atenta a los avances de sus representantes, con la esperanza de que puedan consolidarse y eventualmente ser figuras en el Mundial Sub-20





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