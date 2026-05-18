Dos militantes asesinados, Defensores de la Patria pide garantías de seguridad

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria denuncia amenazas de muerte yihadistas contra sus coordinadores en varias regiones del país. Dos profesionales del desarrollo social fueron asesinados cuando regresaban de recoger material publicitario, y piden acciones urgentes en la Fiscalía, la Policía y el Gobierno Nacional.

Tras el homicidio de dos militantes, el movimiento Defensores de la Patria exige acciones urgentes a la Fiscalía, la Policía y el Gobierno Nacional. El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, denunció públicamente amenazas de muerte sistemáticas contra los coordinadores de su campaña en varias regiones del país.

Esta denuncia se presentó de manera oficial en Bogotá el 17 de mayo de 2026. La organización advirtió que la falta de acciones por parte de las autoridades pone en riesgo real la vida de sus militantes. Estas intimidaciones ocurren dos días después del homicidio de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña en el departamento del Meta.

Ambos fueron interceptados por cuatro hombres encapuchados en motocicletas y ejecutados a tiros cuando regresaban de recoger material publicitario en las veredas de Cubarral. Hasta el momento no se registran capturas ni se han esclarecido los crímenes





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