Colisión frontal en la Autopista Sur de Medellín deja dos militares heridos y un conductor detenido por circular en contravía, según reportes oficiales.

La noche del lunes 23 de noviembre, dos uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos tras un violento accidente de tránsito en la Autopista Sur, una de las vías principales del sur del Valle de Aburrá. El siniestro ocurrió cuando la motocicleta en la que transitaban los militares colisionó frontalmente con un automóvil particular, según la información oficial y las imágenes difundidas en redes sociales.

Detalles del accidente y lesiones

El impacto de tal magnitud dejó la motocicleta institucional destrozada y dispersa sobre la calzada, rodeada por curiosos y unidades de emergencia que acudieron al lugar. Los dos uniformados heridos, identificados como miembros del batallón de Policía Militar de la Cuarta Brigada, recibieron atención médica inmediata en la escena antes de ser trasladados a un centro de salud para tratar las lesiones sufridas.

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Conductor detenido en contravía

Según las primeras versiones y reportes oficiales, el conductor del vehículo particular fue detenido porque circulaba en contravía por la Autopista Sur, la cual está diseñada para un solo sentido de circulación. Esta infracción, considerada grave por el Código Nacional de Tránsito, aumenta significativamente el riesgo de colisiones frontales y es objeto de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Roles de la Cuarta Brigada

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional tiene su comando establecido en Medellín y es la unidad encargada de las operaciones militares en el departamento de Antioquia. El batallón de Policía Militar involucrado en el incidente cumple funciones de apoyo a la fuerza pública, control militar y acompañamiento en diferentes puntos de la región, lo que explica su presencia en la vía durante la noche.

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Investigaciones en curso

Las autoridades de movilidad y tránsito han adelantado las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y la responsabilidad civil y penal del conductor. Se está verificando la versión oficial sobre la circulación en contravía, y el detenido deberá responder ante la justicia por lo sucedido en uno de los corredores viales más concurridos del sur.

Impacto en la Autopista Sur

La Autopista Sur es un corredor vital que conecta a Medellín con municipios del sur, registrando alto flujo de vehículos particulares, de carga y transporte público durante todo el día. La violencia del accidente, que dejó partes de la motocicleta tendidas sobre el pavimento, subraya los peligros de la conducción en contravía y las consecuencias graves para los usuarios de la vía.