Dos muertos en accidente cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una bicicleta cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dejó dos personas muertas, generando cierre de vías y congestión vehicular. Las autoridades investigan las causas del siniestro, que pone de manifiesto la preocupante situación de seguridad vial en la capital.

Un trágico suceso sacudió Bogotá en la mañana del viernes 10 de abril, cobrando la vida de dos personas en un accidente de tránsito cerca de la Embajada de Estados Unidos. El incidente, ocurrido en la intersección de la carrera 50 con la avenida Esperanza, involucró a una motocicleta y una bicicleta, resultando en el fallecimiento de ambos conductores. El impacto, que tuvo lugar alrededor de las 6:00 a.m.

, provocó el cierre de varios carriles y generó congestión vehicular en la zona, mientras las autoridades realizaban las investigaciones pertinentes. El siniestro puso de manifiesto una vez más la preocupante situación de seguridad vial en la capital colombiana, donde los accidentes de tránsito continúan siendo una causa significativa de muertes.\El informe de la Policía de Tránsito, revelado por EL TIEMPO, detalla que el accidente se produjo cuando el ciclista intentó cruzar la avenida y fue impactado por la motocicleta que circulaba en sentido norte-sur. El motociclista, un funcionario de la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación y escolta del vicefiscal, perdió la vida en el lugar del choque. El conductor de la bicicleta, por su parte, fue trasladado a la Clínica Colombia, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. Las imágenes de las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto del accidente, mostrando la colisión y la posterior reacción de los vehículos. Las autoridades competentes, incluyendo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizaron el levantamiento de los cuerpos y llevaron a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las causas del siniestro. La Secretaría de Movilidad de Bogotá lamentó la tragedia y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, instando a la precaución y al respeto de las normas de tránsito.\Este lamentable evento resalta la problemática de los accidentes de tránsito en Bogotá. Según datos de la Secretaría de Movilidad, con corte al 5 de abril de 2026, ya se registran 162 fallecidos en las vías de la capital, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el mismo período del año anterior. Los motociclistas son las principales víctimas de estos accidentes, representando el 44% de las muertes, seguidos por peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas. La avenida NQS, entre las calles 1 y 68, se ha identificado como una de las vías con mayor número de accidentes fatales en lo que va del año, con 13 víctimas mortales. Estos datos refuerzan la necesidad de implementar medidas efectivas para mejorar la seguridad vial, incluyendo campañas de concienciación, controles de velocidad y el fortalecimiento de la infraestructura para proteger a los usuarios más vulnerables, como ciclistas y peatones. La ciudad debe redoblar esfuerzos para disminuir las cifras de accidentalidad y evitar que tragedias como esta se repitan





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