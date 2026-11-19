Ataque mortal en barrio Las Nieves dejó un vigilante y una clienta fallecidos. La policía investiga la doble homicide ocurrida el 18 de noviembre de 2026 en Barranquilla.

Un violento ataque armado contra un establecimiento comercial en la localidad suroriente de Barranquilla dejó un saldo trágico de dos fallecidos durante la tarde del miércoles 18 de noviembre. El incidente ocurrió en horas de la tarde, desatando una ola de terror entre los ciudadanos que se encontraban en la zona del barrio Las Nieves.

Detalles del Ataque Armado en el 18 de Noviembre

Los hechos violentos se registraron aproximadamente a las 4:00 p. m. en la carrera 12 # 23-105, correspondiente a la sucursal del supermercado Olímpica. Un presunto sicario se aproximó al recinto sin mediar advertencia alguna y disparó contra un vigilante que realizaba sus labores en la entrada principal del negocio. La fuerza del impacto fue mortal, provocando la muerte inmediata del empleado de seguridad.

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La balacera no se limitó al personal de seguridad, ya que el atacante también hirió gravemente a una mujer que se encontraba en el interior del supermercado en ese momento. Las víctimas sufrieron heridas de bala de consideración, lo que obligó a trasladar a la mujer herida a un centro médico cercano para recibir atención de emergencia inmediata.

Confirmación de Fallecimiento de la Ciudadana

A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizar a la mujer herida durante la tarde del miércoles, su estado empeoró críticamente. Hacia las 8:20 p. m. de ese mismo día, las autoridades confirmaron que la paciente había fallecido como consecuencia directa de la gravedad de sus heridas. Así, el ataque armado dejó un saldo final de dos muertes en el lugar.

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Testigos oculares del incidente relataron que varios hombres armados ingresaron al local comercial del supermercado Olímpica con rapidez. Tras el tiroteo contra el vigilante, los responsables del ataque se retiraron del lugar siendo esperados por un individuo en motocicleta, quienes emprendieron la huida de forma coordinada hacia puntos desconocidos para evadir el accionar policial.

Impacto Estadístico y Investigación Policial Actual

Este doble crimen incrementa significativamente las cifras de violencia en la región del Atlántico. Con este nuevo asesinato, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante lo que va del año 2026 asciende a un total de 81 casos registrados. Estos datos evidencian la escalada de la violencia de género y la inseguridad en la zona suroriente de Barranquilla.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni se ha establecido la identidad de los responsables del ataque. Las unidades de la Policía Metropolitana han activado protocolos de investigación para dar con el paradero de los sicarios y esclarecer las causas exactas que motivaron este ataque a doble homicidio en el establecimiento comercial.