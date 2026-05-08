Dos muertos, uno desaparecido y varios heridos en Indonesia por la erupción del volcán Dukono

La erupción del volcán Dukono ha cobrado vidas y ha dejado a uno más desaparecido, además de múltiples heridos en la isla de Halmahera, ubicada al nore este del país asiático. La actividad volcánica continúa siendo altamente peligrosa y los expertos advierten que el fenómeno podría intensificarse en las próximas horas.

La erupción volcánica de Dukono , uno de los volcanes más activos en Indonesia , ha cobrado vidas al menos de dos senderistas y ha dejado a uno más desaparecido, además de múltiples heridos en la isla de Halmahera , situada al nore este del país asiático.

La actividad volcánica continúa siendo altamente peligrosa y los expertos advierten que el fenómeno podría intensificarse en las próximas horas. Según la agencia nacional de rescates Basarnas, el evento ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando una fuerte explosión volcánica sorprendió a un grupo de excursionistas que realizaban senderismo en las laderas del Dukono.

La erupción estuvo acompañada por fuertes estruendos y una columna de humo y ceniza que alcanzó aproximadamente 10.000 metros de altura, generando preocupación entre los habitantes y los organismos de emergencia de la región. Cerca de veinte personas lograron ser evacuadas con vida después de quedar atrapadas por la actividad volcánica, pero las labores de búsqueda continúan debido a que uno de los senderistas permanece desaparecido en una zona de difícil acceso.

Según el reporte oficial, varios excursionistas resultaron afectados por la inhalación de ceniza volcánica y por lesiones causadas durante la evacuación. Dos rescatistas permanecen en el monte tratando de localizar al desaparecido, enfrentándose a las complejas condiciones climáticas y al riesgo constante de nuevas explosiones. La nube de ceniza provocó además afectaciones en sectores cercanos como la ciudad de Tobelo, donde las autoridades alertaron sobre posibles problemas respiratorios y reducción de visibilidad.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia recordó que desde diciembre de 2024 permanezca en vigor una restricción para residentes y turistas en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cráter activo Malupang Warirang, ubicado en el flanco suroeste del volcán. Según expertos, el Dukono mantiene una duración de actividad eruptiva frecuente y que la exposición a gases tóxicos y ceniza representa un peligro permanente para quienes ingresen a las zonas restringidas.

Además del impacto sobre la salud, las autoridades advirtieron que la caída de ceniza podría afectar el transporte, contaminar fuentes de agua y alterar las actividades diarias de miles de habitantes. Indonesia integra el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. El país cuenta con más de 400 volcanes y al menos 129 continúan activos.

En los últimos años, varias erupciones han obligado a evacuar comunidades enteras y han dejado víctimas mortales. Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre el volcán Dukono mientras continúan las operaciones de rescate y evaluación de daños en Halmahera





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