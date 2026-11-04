Dos mujeres capturan por destruir bienes de exnovio en El Peñol

La Policía Antioquia capturó a dos mujeres en El Peñol por destruir bienes de su excompañero sentimental. El daño se valuó en 15 millones de pesos tras el allanamiento en su vivienda.

La Policía Antioquia procedió con la captura de dos mujeres presuntas implicadas en un delito de daño en bien ajeno tras destruir objetos de valor de su excompañero sentimental. Los hechos se registraron sobre las 3:30 de la tarde del pasado martes en el sector Tres, correspondiente a la zona urbana del municipio de El Peñol. Este lugar se encuentra ubicado a 68 kilómetros de la ciudad de Medellín, en la región del Oriente antioqueño.

El mecanismo del allanamiento y la destrucción

La víctima relató que aprovechando las llaves que aún conservaba de una relación pasada, las mujeres ingresaron a la vivienda para desvalijar y arruinar sus pertenencias. Entre los objetos destruidos figuraban ropa, perfumes, una cadena de oro, gafas de marca, un bafle, televisores y un casco nuevo de considerable valor que no había estrenado. El hombre especificó que estas acciones constituyeron un acto de venganza relacionado con el fin reciente de sus vínculos afectivos.

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Posiciones de las implicadas y el contexto

Una de las detenidas es oriunda del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, y la otra proviene de Cartagena. Ambas responden legalmente por el mismo delito y fueron identificadas por su participación directa en la agresión patrimonial. El afectado reconoció haber sostenido una relación con una de ellas finalizada hace un par de años, la cual estuvo rodeada de violencia y agresiones en su contra.

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Impacto real y valuación de los perjuicios

De acuerdo con el reporte oficial de la policía, los daños económicos cometidos dentro de la vivienda ascienden a un total de 15 millones de pesos. Esta cifra abarca la totalidad de los electrodomésticos y bienes personales destruidos por las dos mujeres durante la agresión. El hombre señaló que la otra mujer, con quien rompió hace pocos días, también había atentado previamente contra él y contra su vehículo.

Próximos pasos judiciales y medidas cautelares

Las dos mujeres serán presentadas ante un juez de control de garantías para determinar si se establece alguna medida de aseguramiento contra ellas por los hechos ocurridos. En este proceso judicial, los tribunales tendrán en cuenta las situaciones anteriores de violencia y las acciones legales previas que el afectado ya había interpuesto. El hombre continúa realizando los trámites correspondientes para fortalecer su caso ante la autoridad competente.