Dos personas capturadas por presuntos cerebros del asesinato de Rincón

Dos personas fueron capturadas y serán enviadas a prisión por ser los presuntos cerebros del entrampamiento que cobró la vida del joven Rincón. El 24 de noviembre de 2024, sobre las 11:30 de la mañana en un barrio del sur de Bogotá, fue asesinado Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón. Los hechos, aun sin esclarecer, se dieron en medio de una riña en la que el joven Rincón terminó baleado. Dos armas fueron encontradas en la escena, una perteneciente al escolta Sergio Rico y otra manipulada por Andrés Camilo Sotelo, uno de los principales implicados en el caso y quién fue inmediatamente vinculado a la investigación.

Dos personas fueron capturadas y serán enviadas a prisión por ser los presuntos cerebros del entrampamiento que cobró la vida del joven Rincón. El 24 de noviembre de 2024, sobre las 11:30 de la mañana en un barrio del sur de Bogotá, fue asesinado Juan Felipe Rincón , hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

Los hechos, aun sin esclarecer, se dieron en medio de una riña en la que el joven Rincón terminó baleado. Dos armas fueron encontradas en la escena, una perteneciente al escolta Sergio Rico y otra manipulada por Andrés Camilo Sotelo, uno de los principales implicados en el caso y quién fue inmediatamente vinculado a la investigación.

En la tarde de este 9 de mayo las autoridades confirmaron la captura de Soteli y Yeimi Tatiana Vega, quienes son señalados de ser el cerebro del entrampamiento que acabó con la vida de Rincón. La cronología del crimen de Juan Felipe Rincón..





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