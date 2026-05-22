Dos personas fallecidas en un grave accidente de tránsito en la Troncal del Caribe

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este viernes 22 de mayo en el kilómetro 25 de la Troncal del Caribe, en la vía que conecta a Barranquilla con Santa Marta, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas y una más lesionada.

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este viernes 22 de mayo en el kilómetro 25 de la Troncal del Caribe, en la vía que conecta a Barranquilla con Santa Marta , dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas y una más lesionada.

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, el siniestro involucró una motocicleta en la que se movilizaban dos personas y un vehículo tipo furgón. Al parecer, por causas que aún son materia de investigación, ambos colisionaron violentamente, provocando una tragedia. Las víctimas mortales serían el conductor de la motocicleta y su acompañante, quienes fallecieron debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el fuerte impacto.

Testigos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los organismos de emergencia, aunque al llegar al lugar poco se pudo hacer para salvarles la vida. En contraste, el conductor del furgón resultó lesionado y fue atendido por personal médico que acudió al sitio para brindarle los primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro asistencial. A través de redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la impactante escena del accidente.

En las imágenes se observa el furgón detenido entre el matorral a un costado de la carretera, mientras sobre el pavimento permanecían tendidos los ocupantes de la motocicleta, sin vida. Asimismo, en la vía quedaron esparcidos varios restos de la motocicleta, evidenciando la fuerza del choque.

Uniformados de tránsito y unidades judiciales hicieron presencia en el lugar para acordonar la zona, adelantar la inspección técnica de los cuerpos y recopilar elementos que permitan esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este trágico hecho. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer si hubo exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente que provocara el fatal desenlace





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