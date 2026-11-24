Soldados del Batallón de Policía Militar N.º 4 resultaron heridos en la Autopista Sur de La Estrella. El vehículo particular que los impactó fue capturado.

Dos soldados del Ejército Nacional resultaron heridos el lunes 23 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la noche en la Autopista Sur. El siniestro se registró en jurisdicción de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, cuando los uniformados circulaban en una motocicleta institucional. El impacto fue provocado por un vehículo particular que viajaba en dirección contraria o realizó un cruce prohibido, según versiones preliminares.

Detalles del impacto en La Estrella

Los militares pertenecen al Batallón de Policía Militar N.º 4 y se desplazaban motorizados hacia el municipio de La Estrella. La ruta seguía la variante de Itagüí en sentido norte a sur. La Cuarta Brigada confirmó que ambos uniformados fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia a la Clínica Antioquia en Itagüí para recibir atención médica especializada.

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Hipótesis sobre la causa del choque

Aunque las circunstancias exactas están siendo investigadas, fuentes preliminares indican que el automóvil circulaba en contravía o hizo un cruce indebido. Esta maniobra habría ocasionado el choque frontal contra la motocicleta de los militares. El conductor del vehículo particular fue capturado en el lugar del incidente. El automóvil quedó inmovilizado por el impacto, facilitando la intervención de las autoridades.

Investigación de responsabilidades

Las autoridades de tránsito están adelantando verificaciones técnicas para esclarecer cómo ocurrió la colisión. Este proceso busca determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de los involucrados. La Cuarta Brigada ha informado que acompaña a los dos soldados y a sus familias durante su recuperación. También realizan un seguimiento estricto a su evolución médica en la clínica.

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Contexto vial y estadísticas de mortalidad

La Autopista Sur es uno de los corredores de mayor circulación vehicular del sur del Valle de Aburrá. En el tramo que atraviesa Itagüí, durante el año 2024 murieron 21 personas en accidentes de tránsito. La gran mayoría de las víctimas fatales se produjeron en esta vía específica. Para el año 2025, la cifra registró una reducción a 16 fallecidos.

Reducción de accidentes en el municipio

La disminución del número de víctimas representa una reducción cercana al 25 % respecto al año anterior. Estos datos provienen de la Secretaría de Movilidad de Itagüí. La información resalta los esfuerzos recientes en seguridad vial de la entidad municipal. Los detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones de los soldados no se han divulgado oficialmente. Se espera que la Cuarta Brigada informe nuevos avances en la medida en que se complete el expediente del accidente.