Dos turistas fueron víctimas de un acto violento en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, que derivó en su fallecimiento. En un video publicado en redes sociales se observa cómo hombres armados se llevan a las víctimas, mientras que una de las personas que observa grita a las autoridades competentes para continuar avanzando de manera articulada en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. La delegación del Gobierno en los diálogos de paz urbana de Buenaventura señaló que el crimen ocurrió en una zona dominada por Los Shottas, una de las principales bandas criminales de esa ciudad portuaria, y que la persona asesinada es el turista. Conminamos a las autoridades de la República a dar con el paradero de estos delincuentes y tener mayor presencia en esta zona de influencia criminal Shotta. Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes. Esperamos que liberen de manera inmediata a su hijo, el joven. El Gobierno colombiano tiene mesas de diálogo socio-jurídico con bandas urbanas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos. Lo que el Gobierno colombiano busca con esto es reducir la violencia, lograr el sometimiento a la justicia de grupos armados y transformar las regiones, principalmente a través de la Paz Total, una de las banderas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Dos turistas desaparecidos en Buenaventura : se encontró el cuerpo de uno de los desaparecidos. El martes, dos turistas fueron víctimas de un acto violento en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, que derivó en su fallecimiento.

En un video publicado en redes sociales se observa cómo hombres armados se llevan a las víctimas, mientras que una de las personas que observa grita a las autoridades competentes para continuar avanzando de manera articulada en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. La delegación del Gobierno en los diálogos de paz urbana de Buenaventura señaló que el crimen ocurrió en una zona dominada por Los Shottas, una de las principales bandas criminales de esa ciudad portuaria, y que la persona asesinada es el turista.

Conminamos a las autoridades de la República a dar con el paradero de estos delincuentes y tener mayor presencia en esta zona de influencia criminal Shotta. Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes. Esperamos que liberen de manera inmediata a su hijo, el joven. El Gobierno colombiano tiene mesas de diálogo socio-jurídico con bandas urbanas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.

Lo que el Gobierno colombiano busca con esto es reducir la violencia, lograr el sometimiento a la justicia de grupos armados y transformar las regiones, principalmente a través de la Paz Total, una de las banderas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro





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