Este artista colombiano, conocido por su trabajo en la música urbana y su participación en la icónica agrupación Dragón Rojo, ha lanzado una canción que busca inspirar y acompañar a quienes siguen luchando por sus metas sin perder la fe. La canción, titulada ‘Bendecido’, invita a reconocer las bendiciones invisibles y a mantenerse firme en los momentos difíciles.

nace desde la gratitud, la lucha y la fe en el camino recorrido. Más que hablar del éxito material, el sencillo invita a reconocer las bendiciones invisibles: la familia, la resiliencia, la pasión por los sueños y la capacidad de mantenerse firme frente a los retos de la vida.

Un artista con historia en la música urbana colombiana, es una de las voces y mentes creativas detrás de la icónica agrupación, proyecto musical que marcó a una generación con éxitos como ‘Fruta prohibida’, ‘Se siente bien’, ‘Tengo prisa’ y ‘El reloj’. El dúo se convirtió en uno de los referentes del movimiento urbano en Colombia, gracias a su mezcla de reggae, dancehall, hip hop y sonidos caribeños.

Dragón Rojo reafirma su esencia artística y espiritual con una canción que busca inspirar y acompañar a quienes siguen luchando por sus metas sin perder la fe.

‘Bendecido’ es un recordatorio de que, incluso en los momentos difíciles, siempre existen razones para agradecer y continuar soñando. El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y hace parte de una nueva etapa musical en la carrera del artista, enfocada en conectar desde la verdad, la experiencia y la energía positiva. Más sobre Dragón Rojo Este artista, originario de Cartagena de Indias, inició su camino en la música a los 14 años con la agrupación Rapmens.

Luego pasó por Killer Instinct, se consolidó con el trío reguetonero A lo largo de su trayectoria ha realizado 1.389 presentaciones, atrayendo a más de un millón de espectadores y fanáticos en sus shows. Su carrera también lo ha llevado a escenarios internacionales en países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dragón Rojo Artista Colombiano Música Urbana Bendiciones Invisibles Pasión Por Los Sueños Capacidad De Mantenerse Firme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Números de la suerte para cada signo zodiacal este 23 de mayoEl 23 de mayo trae números de la suerte para cada signo zodiacal, ofreciendo una guía astrológica para tomar decisiones en trabajo, relaciones y finanzas.

Read more »

Este era Jhony De Arco, el mototaxista que sicarios le quitaron la vida en BicentenarioLa Policía se pronunció sobre este nuevo homicidio ocurrido en Cartagena en la tarde del sábado, 23 de mayo, y reveló detalles.

Read more »

Horóscopo de Mhoni Vidente para este domingo 24 de mayo: predicciones para cada signoLa reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este domingo 24 de mayo de 2026, un día marcado por cambios emocionales, nuevas oportunidades y momentos de reflexión.

Read more »

Metro de Bogotá no será completamente rojo: revelan cómo se verán otros trenes del sistemaLa Alcaldía de Bogotá aclaró que la Primera Línea tendrá dos tipos de vehículos ferroviarios.

Read more »