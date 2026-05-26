Drake supera a Michael Jackson como el mayor artista en solitario con mayor nmero de nmeros 1 en la lista Billboard Hot 100

El rapero canadiense Drake ha logrado superar el rcord de 10 nmeros 1 en solitario que ostentaba Michael Jackson en la lista Billboard Hot 100, segn inform la revista Billboard. Drake ha logrado este logro con su ltimo sencillo, 'Janice STFU', que debut en lo ms alto de la lista.

El debut de su ltimo sencillo, 'Janice STFU', en lo ms alto de esta lista supone el decimocuarto nmero 1 que encabeza Drake en la lista Hot 100, lo que le permite superar el empate con el Rey del pop.

El rapero canadiense Drake bati el rcord que ostentaba Michael Jackson como el mayor artista en solitario masculino con mayor nmero de nmeros 1 en la lista Billboard Hot 100, segn inform la revista Billboard.

El rapero tambin ha logrado un nuevo rcord de 42 canciones en una sola semana en la lista Hot 100, superando a Morgan Wallen, quien logró 37 en una semana el pasado mes, segn los datos de la revista especializada. Con 40 debuts, se convierte tambin en el primer artista en acumular ms de 400 entradas en la lista a lo largo de su carrera.

La lista Hot 100 combina datos de contenidos en lnea (streaming) de todos los gneros en EE. UU. , reproduccin en radio y ventas. Esta ltima mtrica refleja las compras de sencillos fsicos y pistas digitales de minoristas de m sica digital de servicio completo.

Drake se encuentra en la cima del s culo tras el lanzamiento de sus tres albmenes el pasado 15 de mayo. El rapero llevaba casi dos aos anticipando el albmeno 'Iceman', presentando canciones en varias transmisiones en vivo antes de que llegaran a las plataformas digitales. Apenas unas horas antes del lanzamiento de este ltimo disco, revel que tambin lanzara dos albmenes sorpresa ms titulados 'Maid of Honour' y 'Habibti'





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