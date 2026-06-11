Drama y conmoción en Cali por ataque explosivo que puso en riesgo a una niña y su abuela

Una familia caleña denuncia el clima de violencia tras un artefacto explosivo impactar su vehículo durante disturbios frente a la Universidad del Valle, dejando un saldo de daños materiales y un profundo trauma psicológico.

La ciudad de Cali se ha visto envuelta en una nueva ola de tensión y preocupación tras los recientes disturbios registrados en la avenida Pasoancho, específicamente en las inmediaciones del campus de Meléndez de la Universidad del Valle.

En medio de enfrentamientos violentos entre individuos encapuchados y efectivos de la Policía Nacional, ocurrió un hecho que ha dejado una profunda huella de angustia en una familia local. Un vehículo particular, conducido por la abuela de unos niños y en el cual viajaba una pequeña de apenas tres años de edad, fue impactado por un artefacto explosivo, conocido comúnmente como papa explosiva.

El impacto causó graves daños materiales en la parte delantera del automóvil, pero lo más alarmante fue la proximidad del peligro para las dos pasajeras, quienes se encontraban realizando una actividad rutinaria y cotidiana como es recoger a los hijos del colegio. El relato de la familia es desgarrador y refleja una sensación de vulnerabilidad extrema.

A través de un comunicado y videos difundidos en redes sociales, el padre de la menor expresó su total indignación ante lo sucedido, calificando el hecho como inaudito. El progenitor cuestionó la lógica de quienes utilizan estos métodos violentos, planteando la aterradora posibilidad de que en un futuro se coloquen bombas en autobuses de transporte público, poniendo en riesgo a cientos de personas inocentes.

La familia manifestó que, aunque el daño fue material y las piezas del vehículo pueden repararse, la cicatriz emocional es mucho más profunda. Existe una preocupación constante por el hecho de que salir a la calle, realizar tareas simples de la vida diaria o trasladarse al trabajo se haya convertido en un riesgo inesperado que puede terminar en una tragedia irreparable.

La familia también hizo un llamado a la reflexión sobre la sociedad actual, lamentando que el respeto por la vida parezca haber perdido valor en un entorno marcado por la confrontación, el odio y una indiferencia alarmante frente al sufrimiento ajeno. Expresaron que ninguna causa política, social o ideológica puede justificar que ciudadanos, adultos mayores o niños se conviertan en víctimas colaterales de actos violentos que amenazan la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

A pesar del miedo y la tristeza, los familiares agradecieron que la niña y la abuela se encuentren a salvo, enfatizando que la fragilidad de la vida se hizo evidente en aquel instante de caos en el sur de la ciudad. Por su parte, las directivas de la Universidad del Valle emitieron un comunicado oficial en el que rechazan enfáticamente el uso de explosivos y cualquier acto de violencia que atente contra los derechos humanos y el don de la vida.

La institución fue clara al señalar que estos hechos ocurrieron en el exterior del campus universitario y subrayaron un detalle crucial: en el momento de los disturbios, prácticamente no había estudiantes dentro de la universidad debido a un paro acordado previamente por el alumnado. Con este argumento, la dirección universitaria sugiere que los responsables de estos actos violentos podrían ser personas ajenas a la comunidad estudiantil, reafirmando que la institución es víctima de la violencia y no su generadora.

Asimismo, vincularon estos sucesos con patrones de disturbios similares ocurridos recientemente en otras instituciones educativas del país, como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, evidenciando una problemática de seguridad urbana que trasciende los límites de una sola ciudad y pone en peligro a la ciudadanía en general





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cali Universidad Del Valle Disturbios Seguridad Ciudadana Violencia Urbana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryan Castro se tomó el barrio Obrero de Cali y rindió homenaje a la salsa en evento culturalRyan Castro participó en una jornada cultural en el barrio Obrero de Cali, donde sorprendió al interpretar salsa y apoyar la estrategia “Cali es donde debes estar” en zona histórica.

Read more »

Artifacto explosivo impacta vehículo particular durante disturbios en Universidad del Valle en CaliUn vehículo particular fue alcanzado por un artefacto explosivo en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, durante disturbios protagonizados por encapuchados. Las autoridades condenaron el hecho como un acto criminal y terrorista, reportaron una persona lesionada y mantienen operativos conjuntos para restablecer el orden. Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y usar rutas alternas.

Read more »

Reportan explosivos contra vehículos cerca de la Universidad del Valle en CaliLas autoridades verifican los hechos ocurridos durante una jornada de protestas que generó preocupación entre conductores y residentes.

Read more »

Alcalde de Cali anunció medidas ante los recientes disturbios en la Universidad del ValleEl alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó los disturbios ocurridos en la Universidad del Valle durante la jornada de este miércoles.

Read more »