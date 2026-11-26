Un dron cargado con explosivos se desvió de una estación de policía en Dagua y estalló en una iglesia el 25 de noviembre, causando daños materiales sin víctimas fatales.

El ministerio de Defensa condenó con firmeza un incidente ocurrido en el municipio de Dagua, localizado en el departamento del Valle del Cauca, donde un vehículo aéreo no tripulado cargado con explosivos terminó impactando contra una iglesia en lugar del objetivo inicial. Los hechos se registraron el 25 de noviembre a las 5:45 de la tarde en el corregimiento El Carmen, según informaron las autoridades competentes tras ser alertadas sobre el lanzamiento de una granada mediante un sistema de aeronave no tripulada.

Desvío del dron y daños materiales en templo

La información preliminar indica que la aeronave, cuya misión aparente era dirigirse contra una estación de Policía cercana, sufrió un desvío durante su trayectoria que provocó que la carga explosiva cayera sobre el techo del templo religioso vecino. Este impacto generó daños estructurales significativos, dejando un hueco de gran tamaño en la edificación, aunque por fortuna no se reportaron heridos ni víctimas mortales como consecuencia directa del estallido.

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Reacción del ministro Jorge Mora sobre el ataque

El general (r) Jorge Mora, titular de la cartera ministerial, emitió un comunicado a través de su cuenta en la plataforma X expresando su absoluto rechazo ante lo sucedido. Mora calificó el ataque contra un lugar de culto religioso como un acto de barbarie que merece la condena más enérgica del Estado, destacando la extrema gravedad de los hechos ocurridos en la zona del Valle del Cauca.

Clasificación legal y posibles motivos del ataque

En su declaración oficial, el ministro de Defensa enfatizó que el hecho constituye un crimen de guerra, subrayando la gravedad de la violencia contra instituciones civiles y religiosas. Las autoridades han iniciado inmediatamente una investigación formal para determinar la identidad de los responsables y establecer si este ataque estaría relacionado con una retaliación por parte de estructuras criminales que operan activamente en la zona.

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Contexto regional y atentado en Villavicencio

Este incidente terrorista se produce poco después de una situación similar registrada en la gobernación del Meta, específicamente en la ciudad de Villavicencio, donde un carrobomba explotó en las inmediaciones de la sede de la administración departamental. Aquel atentado causó pánico generalizado y dejó un saldo de 23 personas heridas, marcando un momento de alta tensión en la región.

Responsabilidades atribuidas a disidencias armadas

El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó directamente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido por el alias Iván Mordisco, de organizar el ataque contra la administración en Villavicencio. Esta atribución de responsabilidad busca clarificar el origen de la violencia y establecer un precedente en la lucha contra estos grupos armados ilegales.