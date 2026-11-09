Drones atacan peaje Villa Rica con explosivos en Cauca

Explosivos arrojados desde drones dañaron el peaje Villa Rica en el norte del Cauca. La Fuerza Pública repelió el ataque sin heridos en la vía Panamericana el 8 de noviembre.

Sujetos desconocidos lanzaron artefactos explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica en el norte del Cauca durante la noche del domingo 8 de noviembre. La Fuerza Pública repelió el ataque en la vía Panamericana y solo se reportaron daños materiales en la infraestructura vial.

Detalle del ataque en Villa Rica

El incidente se registró en el punto PR 60+900 sobre la calzada derecha de la estación de peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no impidieron que el artefacto cayera sobre las instalaciones en momentos con tránsito de vehículos particulares y de carga.

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La Fuerza Pública, que mantenía presencia en el sector, reaccionó de inmediato y logró repeler la ofensiva antes de que se presentara una tragedia. No se reportan personas heridas ni fallecidas y los equipos técnicos de la concesión evalúan los daños.

Concesionaria exige seguridad permanente

La concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. rechazó de manera contundente el ataque y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que vienen afectando la infraestructura vial del departamento. La empresa señaló que estas acciones ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades y usuarios.

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Asimismo, la empresa agradeció el acompañamiento del Ejército Nacional y solicitó que la presencia de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje se mantenga de manera permanente como medida de protección frente a los reiterados ataques.

Patrón de violencia en el suroccidente

Este nuevo hecho se suma a la ola de atentados contra estaciones de peaje en el Cauca y el Valle del Cauca. Hace apenas 24 horas, el peaje de Mondomo en Santander de Quilichao fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones.

Días antes, otro atentado se había presentado contra el peaje de El Mango en la Sierra. La vía Panamericana ha sido escenario reiterado de este tipo de acciones con motobombas y artefactos arrojados por drones.

Impacto en la movilidad regional

La vía Panamericana es uno de los corredores más transitados del suroccidente del país. Miles de conductores y transportadores la utilizan diariamente para conectar a Popayán y municipios del norte del Cauca con Cali y el resto del Valle del Cauca.

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Los ataques contra peajes han escalado en las últimas semanas y en varias ocasiones han dejado personas lesionadas. Las autoridades continúan en el sector adelantando verificaciones del caso para establecer la magnitud de los daños y dar con los responsables de este nuevo atentado.