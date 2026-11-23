Dos drones impactaron el comando de la Policía Nacional en Cúcuta el 26 de noviembre de 2026. No hay heridos, pero hay daños materiales graves y corte de servicios.

En la madrugada del 26 de noviembre de 2026, el Comando de la Policía Nacional ubicado en la ciudad de Cúcuta, departamento de Santander, fue blanco de un ataque aéreo con dos drones cargados con material explosivo. La institución policial confirmó que las aeronaves impactaron directamente en las áreas de oficinas y en los alojamientos donde descansaban los uniformados, provocando daños significativos en la infraestructura. Afortunadamente, el reporte inicial de la Policía indica que no se registran uniformados afectados por la agresión.

Impacto de los drones en el comando de Cúcuta

El ataque con drones del 26 de noviembre de 2026 dejó un rastro de destrucción considerable en los alrededores del comando policial. Entre las estructuras colaterales afectadas se encuentra un hotel ubicado en la zona residencial próxima a las instalaciones y una vivienda que colapsó por completo, presuntamente tras ser impactada por fragmentos o elementos explosivos del artilugio. Las autoridades mantienen las alertas activas ante la situación de orden público, advirtiendo que Cúcuta ha sido escenario recurrente de ataques perpetrados por grupos armados ilegales.

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Historial de ataques armados ilegales

Este incidente constituye el segundo atentado contra las instalaciones del comando en el actual año 2026. El primer ataque ocurrió el 1 de agosto de 2026, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonaron un vehículo cargado con cilindros explosivos frente a la institución. Aquel ataque dejó más de diez policías heridos, varios civiles afectados y daños considerables en la infraestructura policial. Las autoridades no han establecido oficialmente quiénes estarían detrás del nuevo atentado con drones, aunque existen indicios sobre la presencia de grupos específicos.

Presencia de grupos armados en la región

En Cúcuta tienen presencia operativa tres frentes urbanos del ELN, lo que aumenta la probabilidad de su implicación en la escalada de violencia. Adicionalmente, la zona cuenta con la presencia de integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del Frente 33. La Defensoría del Pueblo advirtió en un reciente informe sobre esta escalada de violencia en Norte de Santander, señalando que la situación de seguridad en la ciudad fronteriza se mantiene críticamente frágil ante la actividad armada.

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Interrupciones de servicios y contexto regional

La explosión provocada por los drones del 26 de noviembre de 2026 interrumpió el suministro de servicios públicos en varios sectores del barrio Tasajero, ubicados en las inmediaciones del ataque. Varios habitantes de la zona quedaron sin energía eléctrica y sin gas debido a los daños causados en la infraestructura de distribución. Este evento se enmarca en un contexto regional más amplio de violencia, reflejado también en otros incidentes como la explosión con un soldado muerto y doce heridos reportada en un batallón del Cesar durante el mismo período.

Consecuencias y medidas de seguridad actuales

Las autoridades mantienen un alto nivel de alerta ante la situación de orden público en Cúcuta, una ciudad que ha sido escenario recurrente de ataques. La falta de claridad sobre los autores del ataque con drones del 26 de noviembre de 2026 ha generado incertidumbre entre la comunidad y la institución policial. Los daños materiales registrados, incluyendo la vivienda colapsada y el hotel dañado, subrayan la necesidad de refuerzo en las medidas de seguridad y protección civil en la zona fronteriza de Norte de Santander.