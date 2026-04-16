Drones de Guerra Azotan el Catatumbo: Desplazamientos, Escuelas Amenazadas y Pérdidas Agrícolas

Líderes sociales y autoridades denuncian el creciente uso de drones artesanales por parte del ELN y disidencias de las Farc en zonas rurales del Catatumbo, generando desplazamientos forzados, interrupción de la educación y devastación en la producción agropecuaria. Exigen el cese de la confrontación y la búsqueda de soluciones estructurales.

La región del Catatumbo , en el nororiente colombiano, se encuentra bajo una creciente amenaza debido al uso intensivo de drones armados en sus zonas rurales. Estos dispositivos, en su mayoría adaptados de forma artesanal para lanzar explosivos, se han convertido en una herramienta bélica que genera terror y desasosiego en las comunidades. Los ataques perpetrados por grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc han desencadenado desplazamientos forzados de familias enteras, obligadas a abandonar sus hogares y tierras ante el inminente peligro. La confrontación por el control territorial, que se libra con estas nuevas tecnologías de guerra, está asfixiando a la población civil, limitando su movilidad y desarrollo.

La situación es particularmente grave en veredas de los municipios de El Tarra y Tibú, donde en los últimos días se ha reportado una intensificación de los enfrentamientos entre estas facciones armadas. El alcalde de Tibú, Richar Claro, ha sido una voz de alarma, utilizando su cuenta en la red social X para expresar su profunda solidaridad con las familias afectadas por el fuego cruzado. Ha denunciado que numerosas viviendas han sido blanco directo de estos ataques con drones, evidenciando la falta de escrúpulos de los actores armados. Las palabras del mandatario reflejan la cruda realidad que viven a diario los habitantes del campo: “Esto es solo una muestra de lo que a diario viven nuestras familias en el campo con este conflicto que aún persiste en el territorio. Duele y genera impotencia que los actores armados ilegales insistan en resolver sus diferencias con armas”. Esta declaración subraya la frustración y el dolor que genera la persistencia de la violencia en la región.

Los líderes campesinos y comunitarios han alertado sobre las devastadoras consecuencias de esta escalada de violencia. La producción agropecuaria, pilar fundamental de la economía de Norte de Santander, se ha visto seriamente afectada. La siembra, cosecha y comercialización de productos se ven interrumpidas por el miedo y la inseguridad. Además, el calendario escolar se ha visto alterado, con cierres temporales de escuelas y un ambiente de zozobra entre docentes y estudiantes. La presencia de drones cerca de centros educativos en veredas como Versalles, Orú, Cuatro Esquinas y corregimientos como La Gabarra, ha generado una alerta constante, según denunció Luis Daniel Durán Guerrero, gestor del programa Artes para la Paz. Esta situación limita el derecho fundamental a la educación y perpetúa un ciclo de vulnerabilidad para las nuevas generaciones.

La confrontación también ha tenido un impacto negativo en el uso del suelo y en el medio ambiente. Se ha observado una transformación en los patrones de uso de la tierra, con un fomento de la expansión de cultivos de hoja de coca en detrimento de los cultivos tradicionales. La tala de bosques, necesaria para abrir paso a estos cultivos ilícitos, agrava la problemática ambiental de la región. Ante este panorama, los líderes sociales insisten en la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto, proponiendo políticas como una reforma agraria integral que mejore las condiciones de vida de los campesinos y les ofrezca alternativas económicas sostenibles. Efrén Avendaño Peña, dirigente social, ha rechazado enérgicamente el uso indiscriminado de drones adaptados para la guerra. Es lamentable que una tecnología desarrollada para el progreso de la humanidad sea empleada para sembrar destrucción y terror. La paz, argumenta, es el único camino para fortalecer la productividad rural y reconstruir el tejido social desgarrado por la violencia.

Por su parte, la Red de Asociaciones de Mujeres del Catatumbo ha hecho un llamado urgente a los actores armados para que dimensionen los efectos de sus acciones y consideren una salida negociada al conflicto. Según la organización, estructuras del narcotráfico estarían suministrando estos drones para demostrar su poderío armado, incrementando de manera exponencial los riesgos para la población civil. Alba Luz Trigos, coordinadora de la red, cuestiona el origen, la comercialización y los escasos controles sobre estos dispositivos, calificándolos como “artefactos no regulados que generan desventaja y afectan a toda la región. Es una forma de guerra que no discrimina”. Las pérdidas materiales y, en los casos más trágicos, las pérdidas de vidas humanas, son una realidad innegable para los productores agropecuarios afectados por las explosiones. En medio de la incertidumbre y la zozobra, la comunidad del Catatumbo anhela señales urgentes de paz y seguridad que permitan frenar esta ola de violencia y recuperar la tranquilidad en sus territorios.





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