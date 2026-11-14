Drones tecnológicos en la guerra: Eln, Farc y Clan del Golfo desafían a las Fuerzas Armadas

Grupos armados ilegales como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo adoptan drones avanzados con fibra óptica para evadir sistemas de defensa militares y policiales.

Los grupos armados ilegales en Colombia han elevado significativamente su capacidad ofensiva mediante la adquisición masiva de tecnología de drones, un desafío de seguridad crítica que ha transformado la doctrina militar del país. Según registros oficiales de las agencias de seguridad y la Fundación Ideas para La Paz, desde el 1 de enero hasta la fecha se han documentado 351 ataques con aeronaves no tripuladas a nivel nacional, aunque otras mediciones elevan esta cifra a 418 casos. Esta escala de violencia indica que, en promedio, ocurre un incidente con estos aparatos cargados de explosivos cada 20 horas, impactando directamente a las Fuerzas Militares, la Policía, la infraestructura crítica y la población civil.

Adquisición ilegal de drones en mercados locales

La investigación revela que estas unidades no se fabrican en laboratorios clandestinos, sino que los grupos armados ilegales compran los drones en los mercados legales y los introducen al país por las trochas para atacar a la Fuerza Pública. Esta facilidad de acceso a la tecnología de punta permite que organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo evadan con relativa facilidad los exigentes controles oficiales impuestos por el Estado colombiano.

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Los servicios de inteligencia han detectado que la rapidez en la adquisición de estos equipos ha provocado un giro de 180 grados en la doctrina de estos grupos al margen de la ley. Han abandonado la tradicional guerra de guerrillas para implementar lo que los expertos denominan guerra asimétrica de quinta generación o guerra remota, una estrategia similar a la que ejecutan naciones como Rusia, Irán y Ucrania en conflictos internacionales recientes.

Innovación técnica para burlar sistemas de defensa

La guerra remota evolucionó la doctrina militar y la estrategia que permite desarrollar y ejecutar operaciones de combate, vigilancia y ataques de objetivos de alto valor estratégico de la nación a distancia. Este enfoque contra las patrullas militares y de policía permite a los atacantes operar sin contacto físico directo o visual, evitando así pérdidas humanas en sus estructuras entre muertos y heridos. En el caso de los grupos armados colombianos, los investigadores señalan que ya cuentan con sistemas remotos de vigilancia y se cree que emplean minidrones que transmiten en tiempo real la ubicación o desplazamiento de las patrullas militares y de la Policía.

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Esta capacidad de transmisión en tiempo real no solo sirve para evadir los choques armados, sino también para atacar con enjambres de drones. Las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo han implementado nuevas estrategias en el marco de la guerra remota con el desarrollo de sofisticadas estrategias de software y hardware. Su objetivo principal es burlar los Jammers y los fusiles antidron, equipos fundamentales de las Fuerzas Militares y de la Policía que emiten ondas de radiofrecuencia para bloquear o interferir los vuelos clandestinos de drones.

Drones por fibra óptica e inmunidad a Jammers

Con las nuevas tecnologías disponibles en los mercados abiertos y negros, los grupos ilegales buscan por todos los medios que los escudos de las fuerzas del orden bloqueen el control de los drones cargados con explosivos para atacar blancos específicos. Los agentes de inteligencia explican que esos grupos al margen de la ley vienen innovando constantemente y ahora emplean drones por fibra óptica en regiones clave como Cauca, Valle, Nariño, Norte de Santander, Chocó y sur de Bolívar. Estas variantes de drones los hacen inmunes a los Jammers y fusiles antidron convencionales, siendo prácticamente invisibles o no bloqueables por radiofrecuencia tradicional.

Además de la fibra óptica, también operan drones que cambian de frecuencia en forma permanente durante sus desplazamientos, lo que dificulta aún más su intercepción. Los investigadores sostienen que estos grupos cuentan con cámaras térmicas y de visión nocturna, elementos vitales con los que pueden detectar a patrullas militares o de la Policía que operan en la noche sin luces o que están ocultos en trincheras, ya que su calor corporal es detectado inmediatamente por estos equipos avanzados.

Impacto en la seguridad nacional y próximos pasos

Lo grave es que estas innovaciones tecnológicas las encuentran en los mercados abiertos y negros, lo que hace que la operación de las aeronaves no tripuladas por parte de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo dejó de ser improvisada. Hoy cuentan con estructuras altamente tecnificadas, con expertos ingenieros electrónicos y eléctricos y técnicos, formados en el exterior y ahora en sus propias escuelas de formación. Esta profesionalización interna representa una amenaza sistémica que requiere una respuesta adaptativa por parte del Estado.

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Los analistas manifestaron que mientras la Fuerza Pública adquirió inhibidores de señal Jammers y fusiles antidron, las guerrillas y el Clan del Golfo cambiaron su doctrina operativa para anular las defensas estatales. Ya no emplean un solo dron que puede ser derribado o bloqueado, sino que envían enjambres de entre 10, 15 y 20 aeronaves no tripuladas desde diferentes ángulos de ataque para evitar ser neutralizados, consolidando una amenaza de alta complejidad técnica y operacional para la seguridad colombiana.