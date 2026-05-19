Las autoridades confirmaron que el ataque violentó a tres personas que se encontraban en una vía pública y causó las muertes de dos jóvenes y la gravedad del herido. Carnes Incer contó cómo fueron los últimos instantes de su hijo, mientras participaba en la velatón por la paz y la no violencia en Los Calamares.

Carmen Incer contó cómo fueron los últimos instantes de Santiago José Romero antes de ser baleado en medio del ataque que dejó dos muertos y un herido.

Santiago José Romero Incer y Jesús Adrián González Arrieta, de 15 años, son los dos jóvenes que asesinaron en el atentado que ocurrió en Los Calamares el pasado martes, 12 de mayo. Otro joven, de 21 años, está gravemente herido. Carnes Incer, madre de Santiago, contó cómo fue el día de los hechos y sus últimos instantes de su hijo.

También participaron en la velatón por la paz y la no violencia y una marcha pacífica que se realizó por las principales calles del barrio Los Calamares para rechazar el atentado. La acción criminal estaría dirigida presuntamente contra una de las personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas ya fueron identificadas por la Policía Nacional





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Duble Asesinato Miembro De Una Familia Inseguridad Conducción De Motocicletas Martes 12 De Mayo Líder Terrorista Exigencia De Desbloqueo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video: Indignación por doble crimen en Los Calamares: la comunidad se manifestóLos residentes realizó una velatón y una marcha pacífica para decirle sí a la seguridad y a la paz y un rotundo no a la violencia.

Read more »

El 'Mundialito por la paz', una apuesta para alejar a los jóvenes de los malos hábitosEl torneo se desarrollará en los municipios del Atlántico con participación de jóvenes entre 14 y 28 años.

Read more »

Decision representa un revés para Trump y sus obras en Barranquilla (Bar, Sen, DyP, $$$)El presidente Donald Trump refrigeró los ánimos con su decisión en el proyecto del Salón de Baile de Barranquilla que representa un revés para su mandato y su campaña para financiar el proyecto con donaciones privadas de fondos públicos. Barranquilla recolectó toneladas de material aprovechable, aludido a un intento de asesinato contra Trump. Los republicanos intentaron que los contribuyentes sufragaran los gastos del proyecto multimillonario, pero los demócratas del Senado frustraron su primer intento. Los demócratas siguen luchando por las familias estadounidenses, mientras que los republicanos luchan por Trump.

Read more »

Encuentran los cuerpos de los cuatro turistas muertos cuando buceaban en MaldivasLas autoridades de Maldivas recurrieron a expertos finlandeses para recuperar los cuerpos, después de que un buzo militar muriera durante las labores de rescate.

Read more »