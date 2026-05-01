Dudas y desafíos en la seguridad aérea tras las alertas por drones en El Dorado

Las recientes paralizaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la presencia de drones han generado interrogantes sobre la responsabilidad y la seguridad operacional. Además, el aumento de la violencia contra ingenios azucareros en el suroccidente del país preocupa a las autoridades.

Las recientes alertas por drones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá han dejado en el aire una serie de interrogantes sobre la responsabilidad y la seguridad operacional en el sector aeronáutico.

En menos de 48 horas, dos incidentes paralizaron las operaciones en la terminal aérea más congestionada de Latinoamérica. El primer evento ocurrió el 28 de abril a las 6:42 de la tarde, cuando un dron fue detectado en el espacio aéreo del aeropuerto, lo que obligó a suspender las operaciones durante 45 minutos. El segundo se registró el 30 de abril a las 5:20 de la mañana, cuando la Fuerza Aérea Colombiana identificó otro dron en el sector de Engativá.

En ambos casos, la Aeronáutica Civil activó el protocolo de seguridad, pero la pregunta clave sigue siendo: ¿quién es responsable de la búsqueda y neutralización de estos aparatos? Según fuentes de Aerocivil consultadas, el protocolo actual deja la búsqueda del dueño del dron en manos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Sin embargo, se ha planteado una comparación preocupante: si alguien vuela un dron junto a la Dirección General de la Policía, la respuesta es inmediata; pero cuando ocurre en el aeropuerto, la reacción no es tan rápida. El procedimiento se divide en tres niveles según la distancia al punto de referencia del aeródromo (ARP).

Si el dron se encuentra dentro de las 3 millas, se paralizan las operaciones; entre 3 y 5 millas, se activa la observación y el seguimiento; y más allá de las 5 millas, solo se realiza monitoreo. En los dos incidentes de esta semana, el dron se encontraba dentro del rango crítico, lo que generó la suspensión de vuelos.

El director de Operaciones de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Cárdenas, explicó que el aeropuerto El Dorado tiene una capacidad declarada de entre 25 y 30 aterrizajes por hora, intercalando 40 despegues, dependiendo de la configuración de pista. Sin embargo, en horas pico, la congestión es tal que cualquier imprevisto, como la presencia de un dron, puede causar un colapso.

Un estudio de capacidad realizado hace tres años advirtió que, aunque la Aerocivil declaró una capacidad de 74 operaciones por hora, en la práctica, el aeropuerto maneja alrededor de 50 operaciones por hora. El documento recomendó mejorar los tiempos de ocupación en pista, reducir la separación entre aeronaves para despegues, usar eficientemente las pistas paralelas y optimizar los tiempos en puntos de facturación.

Además, se destacó la necesidad de actualizar la tecnología para reducir las separaciones entre aeronaves y garantizar la seguridad operacional. En otro frente, el aumento de la violencia contra ingenios azucareros en el suroccidente del país ha generado preocupación. En el último año, se han registrado 1.041 hechos de inseguridad en la región, lo que ha afectado la producción y la estabilidad económica de la zona.

Las autoridades investigan los motivos detrás de estos ataques, que podrían estar relacionados con conflictos territoriales o intereses económicos. Mientras tanto, el gobierno busca implementar medidas para proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de las operaciones en los ingenios





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drones Aeropuerto El Dorado Seguridad Aérea Violencia Ingenios Azucareros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Precios para el próximo concierto de Karol G en el Campín de Bogotá revolucionan las redesLa tiquetera del concierto ya compartió la información oficial para adquirir entradas al gran evento.

Read more »

Protesta de Unipacífico en Bogotá: estudiantes reclaman respuestas al Gobierno NacionalVarios estudiantes protestan a las afueras del Ministerio de Educación en Bogotá.

Read more »

Bogotá, entre las 10 ciudades que más escuchan a Michael Jackson en todo el mundoPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

Bogotá, entre las 10 ciudades que más escuchan a Michael Jackson en todo el mundoPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

Niña está luchando por su vida tras recibir disparo en la cabeza de un vendedor de droga en BogotáLas autoridades manejan una hipótesis y están buscando al responsable, quien habría huido de Bogotá.

Read more »

Críticas de las campañas presideciales a las encuestas de cara a las elecciones, ¿qué dice Invamer?Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »