El brasileño Duduzinho anotó un espectacular gol de chilena contra Jordania en el Mundial de Talla Baja 2026, ayudando a Brasil a ganar 3-2 y ganar visibilidad.

El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026, celebrado en Rabat, Marruecos, ha generado un momento de gran resonancia en las redes sociales y medios deportivos. La anotación espectacular de chilena realizada por el futbolista brasileño Duduzinho durante el enfrentamiento contra Jordania captó la atención mundial inmediata.

Este gol, registrado el lunes 23 de noviembre, ocurrió en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo internacional. La jugada acrobática no solo sirvió para el triunfo 3-2 de Brasil, sino que también posicionó a Duduzinho como uno de los protagonistas ofensivos más destacados del campeonato hasta la fecha.

Also read Violencia en Mundial de Talla Baja: Golpe entre Colombia y Marruecos

Detalles del gol espectacular de Duduzinho

La jugada se desarrolló dentro del área rival cuando Duduzinho aprovechó un balón elevado para ejecutar una definición de espaldas a la portería. El atleta brasileño levantó las piernas en un movimiento acrobático, conectando el balón en el aire con precisión quirúrgica y enviándolo hacia el fondo del arco defendido por Jordania.

La dificultad técnica de la acción y la coordinación necesaria para resolverla en un espacio reducido sorprendieron tanto a los presentes en el estadio como a los espectadores digitales. Medios reconocidos como Diario Olé compararon la belleza del gol con las finalistas del Premio Puskás de la FIFA, destacando la naturaleza acrobática de la entrada.

Advertisement

Implicaciones en la clasificación de Brasil

Este tanto fue fundamental para mantener la racha positiva de la selección brasileña en el Grupo 3. Con este resultado, Brasil alcanzó un total de seis puntos después de dos partidos disputados, consolidándose como un fuerte candidato para avanzar a los cuartos de final.

La victoria contra Jordania siguió a un debut exitoso frente a Irak, donde Duduzinho ya había marcado dos goles en un encuentro que también terminó con un resultado de 3-2. Esta constancia demuestra el nivel técnico superior que Brasil ha presentado en las primeras jornadas del torneo organizado por la FIFTB.

Contexto del torneo en Marruecos

La competencia se extiende desde el 21 hasta el 29 de noviembre de 2026, reuniendo a 16 selecciones de cuatro continentes diferentes bajo la organización de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja. El formato utiliza equipos de siete jugadores y partidos divididos en dos tiempos de 20 minutos para garantizar la competitividad y seguridad.

Brasil compite junto a Argentina, Jordania e Irak en su grupo, mientras que Colombia participa en el Grupo A junto a Marruecos. La organización busca ampliar las oportunidades de representación internacional y dar visibilidad a las capacidades futbolísticas de los atletas de talla baja.

Advertisement

Participación destacada de Colombia

La selección colombiana llegó al campeonato con la intención de competir por los primeros lugares en su zona de clasificación. Durante la fase de grupos, Colombia protagonizó uno de los encuentros más comentados al empatar 1-1 frente al equipo anfitrión de Marruecos.

Este partido estuvo marcado por una confrontación entre jugadores de ambas selecciones, lo que aumentó la tensión y el interés mediático en la participación sudamericana. La presencia de países como México, Bolivia, Paraguay y Japón completa el panorama competitivo de esta segunda edición del evento mundial.