Duelo de contrastes en el Atanasio: Atlético Nacional recibe al Bucaramanga

Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay, busca mantener su hegemonía en casa ante un necesitado Atlético Bucaramanga en la jornada 17 del torneo local.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín se prepara para vivir una auténtica fiesta del fútbol colombiano este lunes 20 de abril de 2026. En el marco de la jornada 17 de la Liga BetPlay I, el Atlético Nacional , actual dominador absoluto del torneo con 37 puntos, recibe la visita de un Atlético Bucaramanga que llega con la urgencia de sumar tres unidades para escalar posiciones y meterse en el selecto grupo de los ocho mejores.

El conjunto verdolaga ha consolidado una campaña formidable bajo una propuesta táctica sólida, habiendo cosechado 12 victorias en 16 presentaciones, lo que ratifica su favoritismo en esta recta final del campeonato regular. Mientras tanto, el equipo dirigido por el cuerpo técnico visitante atraviesa una fase de irregularidad, con apenas un triunfo en sus siete encuentros más recientes, situación que los obliga a arriesgar en suelo antioqueño si desean mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. La historia reciente entre ambos clubes añade un componente de tensión particular al encuentro. Resulta llamativo que el Atlético Bucaramanga no ha conocido la derrota ante los paisas desde aquel 13 de agosto de 2023, cuando cayeron 2-1 en Medellín. A partir de esa fecha, se han registrado seis enfrentamientos en distintas competiciones, con un saldo favorable para los Leopardos de tres victorias y tres empates. No obstante, la estadística tiene un matiz importante: en la serie de Superliga, aunque Bucaramanga se mostró superior en los noventa minutos, fue el Nacional quien se llevó el título desde el punto penal, demostrando que el peso de la historia y la jerarquía en instancias decisivas suele favorecer al gigante antioqueño. Esta vez, el reto de los visitantes será romper la hegemonía que Nacional ha construido en su hogar, donde acumulan siete victorias y un empate en ocho duelos, habiendo marcado 20 goles y recibido apenas tres, cifras que intimidan a cualquier oponente. En cuanto a las individualidades, el partido promete un duelo de artilleros de gran calibre. Por el lado del cuadro local, Alfredo Morelos encabeza el ataque con nueve dianas en el semestre, respaldado por un Juan Manuel Rengifo que atraviesa un momento dulce con seis goles y cinco asistencias. Por parte del Bucaramanga, la responsabilidad recaerá en Luciano Pons, quien también suma nueve anotaciones, y en el creativo Fabián Sambueza, referente del club que acumula 20 goles y 23 asistencias en su historia con la camiseta auriverde. Este enfrentamiento no solo definirá el destino inmediato de los puntos en disputa, sino que servirá de termómetro para ambos planteles de cara al cierre de la fase de todos contra todos. Mientras Nacional busca consolidar su liderato antes de enfrentar a Pereira y Once Caldas, el Bucaramanga se juega el semestre ante Jaguares y Fortaleza. El espectáculo está garantizado en una noche donde la táctica, la historia y la necesidad se verán las caras en el gramado del Atanasio, prometiendo una batalla intensa hasta el último minuto





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