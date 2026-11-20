María Carolina Hoyos habla sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, su pérdida violenta y cómo su fe y la Fundación Solidaridad por Colombia la sostienen en el duelo.

María Carolina Hoyos Turbay, reconocida periodista y presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, ha compartido abiertamente el profundo duelo que enfrenta tras el trágico asesinato de su hermano, el senador Miguel Uribe Turbay. Durante su participación en el episodio diecinueve de la cuarta temporada del videopodcast Sin Filtro de la revista Semana, la gestora social no solo relató los detalles del atentado, sino que también exploró las complejas dinámicas emocionales y espirituales que han marcado su vida tras esta pérdida violenta.

Recuperación de la memoria y el vínculo fraternal

María Carolina Hoyos recordó con gran afecto la relación que mantuvo con Miguel Uribe Turbay, describiéndolo como un hombre disciplinado, amoroso y brillante desde su infancia. La entrevista sirvió como un espacio para honrar la memoria del senador, quien luchó durante dos meses y medio en una unidad de cuidados intensivos antes de fallecer. Hoyos reconoció con humildad que, lamentablemente, le faltaron momentos y abrazos junto a su hermano en sus últimos días, una confesión que refleja la cercanía y el cariño que siempre existió entre ambos.

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La periodista detalló cómo recibió la devastadora noticia del atentado, ocurrido en el occidente de Bogotá. En aquel momento, María Carolina se encontraba en Santander, al norte de España, donde había viajado con su esposo para completar el Camino de Santiago, una peregrinación que finalizó dos días antes del crimen. Debido a la significativa diferencia horaria entre Colombia y España, ella dormía cuando recibió una llamada de su hijo menor, Mateo, quien le informó sobre lo sucedido con urgencia.

El impacto de la violencia y las pérdidas familiares

La muerte del senador Miguel Uribe Turbay representa la quinta pérdida violenta de la familia Hoyos Turbay, un dato que resalta la escala del trauma sufrido por sus miembros. María Carolina contó cómo, tras escuchar a su hijo y visualizar un video del atentado, comprendió la gravedad de la situación, superando la incredulidad inicial que le hizo pensar en una posible confusión con el ataque sufrido décadas atrás por su madre. Esta realidad dolorosa conecta a su historia con la de miles de colombianos que han perdido a múltiples seres queridos por hechos de violencia.

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La historia familiar de María Carolina está marcada por una serie de tragedias interconectadas. Además de su hermano, la periodista recordó los asesinatos de su madre, la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada en mil novecientos noventa y uno tras permanecer secuestrada por el cartel de Medellín. También mencionó la pérdida de su tía Inés y de dos primos, eventos que han dejado una huella imborrable en la estructura emocional de la familia.

Fe como mecanismo de consuelo y sanación

Frente a este abismo de dolor, María Carolina Hoyos ha encontrado una fuente de tranquilidad en su fe religiosa. Ella expresó que le consuela enormemente saber que su madre, Diana Turbay, y su abuela, la ex primera dama Nydia Quintero, se han reencontrado con su hermano Miguel en el más allá. Esta creencia espiritual le permite procesar la ausencia física y encontrar un sentido de paz, a pesar de la brutalidad del acto criminal que acabó con la vida del senador.

La fe también se manifiesta en su confianza sobre el bienestar de su sobrino Alejandro. Hoyos afirmó estar segura de que su sobrino cuenta con el acompañamiento afectivo de la familia en la tierra y, simultáneamente, con el respaldo espiritual de sus seres queridos ya fallecidos. Esta perspectiva le ayuda a mantener la estructura familiar unida en medio de la dispersión y el sufrimiento generados por la violencia política y criminal.

Decisión de no alimentar el odio y el enfoque social

María Carolina explicó detalladamente su postura ética frente a los responsables del ataque. No considera que el joven que disparó contra su hermano sea el único responsable, sino que lo ve como un instrumento de quienes habrían planeado el crimen. En sus propias palabras, describió los meses de hospitalización de Miguel Uribe como un "purgatorio en vida", pero decidió conscientemente no alimentar sentimientos de odio o rencor, entendiendo que esa ruta no es constructiva ni sanadora.

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Esta decisión de practicar el perdón tiene precedentes en su propia vida. La periodista recordó que años atrás atravesó un proceso similar cuando los responsables del secuestro y asesinato de su madre, Diana Turbay, fueron identificados. Para ella, dejar atrás el rencor fue parte fundamental de la manera en que logró continuar con su vida y construir un propósito. Este enfoque no exime la justicia, pero busca proteger la integridad emocional de los sobrevivientes.

La fundación como motor de resiliencia y esperanza

Más allá de su rol como conferencista y periodista, María Carolina resaltó que la Fundación Solidaridad por Colombia ocupa un lugar central en su existencia. La organización desarrolla programas educativos dirigidos específicamente a niños y jóvenes, sectores que ella considera fundamentales para el futuro del país. Pensar en los beneficiarios de estas iniciativas le proporcionó motivos sólidos para continuar viviendo durante los momentos más angustiosos de la estancia de su hermano en la clínica.

Incluso cuando estaba en la unidad de cuidados intensios, la idea de seguir apoyando a los niños y jóvenes vinculados a los programas de la fundación le daba sentido y fortaleza para seguir adelante. Este compromiso social actúa como un antídoto contra la desesperación, transformando su dolor personal en una acción colectiva orientada al bienestar de la infancia. Su testimonio en el podcast Sin Filtro de la revista Semana queda así marcado por la memoria, la violencia, la fe y el servicio social.