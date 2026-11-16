Dumek Turbay elogia los primeros 100 días del Gobierno De la Espriella en Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, valora positivamente la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, destacando inversiones en infraestructura y cercanía institucional en los primeros 100 días.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha emitido una valoración positiva respecto a los primeros cien días de administración del presidente Abelardo de la Espriella, período que concluyó el pasado 15 de noviembre. Turbay Paz destacó significativamente el acercamiento institucional entre el Ejecutivo nacional y la Administración distrital, resaltando los anuncios de inversión y los proyectos estratégicos anunciados para la ciudad. La autoridad local aseguró que la relación bilateral ha facilitado el avance en áreas clave como la seguridad, la justicia, la infraestructura, el medio ambiente, el turismo, el patrimonio y el deporte.

Nuevos niveles de coordinación y presencia nacional

Turbay Paz afirmó que la dinámica de trabajo con el Gobierno nacional ha experimentado un cambio estructural, marcando una diferencia notable con los períodos anteriores. El mandatario local señaló que en solo tres meses ha logrado reunirce con más ministros, incluida una reunión directa con el presidente de Colombia, que en los cuatro años del gobierno precedente. Esta mayor presencia de funcionarios nacionales en la ciudad se interpreta como un indicador claro de la disposición del Ejecutivo para trabajar directamente con el Distrito en la implementación de proyectos concretos.

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El alcalde cartagenero enfatizó que ahora existe un compromiso más tangible, manifestado por la llegada semanal de ministros o delegados nacionales para articular y avanzar en proyectos específicos. Esta nueva etapa se caracteriza por una coordinación más fluida y una respuesta institucional inmediata ante las necesidades locales, lo que contrasta con la percepción de que Cartagena era anteriormente solo un escenario de visitas protocolarias. La autoridad distrital subrayó que esta cercanía ha permitido traducir las intenciones políticas en acciones concretas sobre el terreno.

Infraestructura clave y anuncios de inversión millonaria

Entre los asuntos técnicos destacados por el alcalde, las gestiones de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ocupan un lugar prominente en la agenda de desarrollo de la ciudad. Turbay mencionó el avance sostenido de las obras de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, la construcción de la futura terminal aérea de Bayunca y el impulso estratégico al transporte acuático como prioridades ejecutadas durante este periodo. Estos proyectos representan un esfuerzo conjunto para modernizar la conectividad y la logística de Cartagena, una ciudad que depende críticamente de su infraestructura aeroportuaria y marítima.

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El mandatario también recordó la presencia del presidente De la Espriella el 30 de octubre para la apertura oficial del primer tramo del Gran Malecón del Mar. En esa jornada, se anunció una inversión superior a los 170.000 millones de pesos para la segunda fase de esta obra, la cual permitirá extender el proyecto desde La Tenaza hasta Bocagrande. Esta inversión busca consolidar el impacto social y turístico del escenario, integrando nuevas zonas urbanas y mejorando la calidad de vida de los residentes y visitantes.

Adicionalmente, se mencionó el anuncio realizado el 18 de septiembre sobre una inversión de 130.000 millones de pesos para extender la Vía Perimetral hasta el barrio El Pozón. Esta extensión comprende un tramo de 4,8 kilómetros, diseñado para mejorar la movilidad y la conexión vial de zonas urbanas en crecimiento. Turbay Paz calificó estos tres meses como un periodo productivo, donde las inversiones no solo se anunciaron, sino que se acompañaron de un compromiso institucional continuo para su ejecución.

Salud, transporte acuático y balance económico nacional

Otro de los frentes prioritarios resaltado por la administración local es el respaldo del presidente De la Espriella al proyecto Aquabus o Transcaribe Acuático. Según explicó Turbay, el mandatario nacional ordenó avanzar en la incorporación de esta iniciativa al Plan Nacional de Desarrollo y trabajar simultáneamente en la creación de normas que regulen el transporte público acuático en Colombia. Este paso es fundamental para institucionalizar un sistema de movilidad sostenible que complemente la red terrestre existente.

Asimismo, se destacó el aval gubernamental para que el Distrito, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Empresa Social del Estado (ESE), adelante los trámites necesarios para intervenir la infraestructura del antiguo hospital de El Bosque, conocido como la Clínica del Seguro Social. La propuesta consiste en recuperar y transformar estas instalaciones, actualmente sin uso, en un nuevo hospital público especializado en salud mental, abordando una necesidad histórica del sistema de salud local.

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En su balance de los primeros cien días, el presidente Abelardo de la Espriella presentó resultados en materia económica, fiscal, seguridad y atención de emergencias. En el frente económico, confirmó que no se impondrá el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar ni se promoverán nuevas cargas de este tributo para el sector agropecuario. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda está evaluando una posible reducción de la tarifa general del IVA del 19% al 18% o 17%, dependiendo de la disponibilidad fiscal y en el marco de la Ley de Rescate Económico, que continúa en construcción y concertación con diversos sectores políticos y sociales.