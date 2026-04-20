Dura baja para Millonarios: Radamel Falcao García sufre fractura tras choque en Cali

El delantero Radamel Falcao García sufrió una fractura en el arco cigomático tras un choque con Danny Rosero durante el partido entre Millonarios y América de Cali. El club evalúa si el jugador requerirá cirugía y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

La crisis deportiva de Millonarios se agudiza tras una jornada negra en la capital del Valle del Cauca. En el marco de la fecha 17 de la Liga BetPlay, el club albiazul no solo sufrió una dolorosa derrota 3-1 ante el América de Cali, sino que perdió a su figura más mediática, Radamel Falcao García , quien resultó gravemente lesionado tras un choque fortuito.

Durante la primera mitad del encuentro, el delantero samario disputó un balón aéreo con el defensa Danny Rosero, terminando en un impacto de cabezas que dejó al Tigre visiblemente afectado. La gravedad de la situación obligó a que el atacante fuera retirado del campo y trasladado de urgencia en ambulancia hacia un centro médico especializado en Santiago de Cali, donde los exámenes preliminares confirmaron los peores temores tanto para el cuerpo técnico como para la hinchada embajadora. El parte médico oficial emitido por la institución capitalina ha encendido las alarmas en el entorno del equipo. Se ha diagnosticado una fractura en el arco cigomático, lo que compromete seriamente la integridad física del jugador de cara a lo que resta del semestre futbolístico. Millonarios informó que el deportista se encuentra bajo observación y que será trasladado a Bogotá, donde su equipo médico personal y los especialistas del club evaluarán el tratamiento a seguir una vez que el edema en el pómulo disminuya. La ventana de decisión para determinar si el delantero debe pasar por un procedimiento quirúrgico o si puede seguir un tratamiento conservador es de apenas 48 horas, periodo en el cual la evolución del jugador será crucial para definir su tiempo exacto de baja, aunque los pronósticos iniciales sugieren que podría perderse los compromisos restantes del torneo. Este percance llega en el peor momento posible para la escuadra dirigida por Fabián Bustos, que ya venía lidiando con una racha de malos resultados y una plantilla diezmada por diversas circunstancias. La ausencia de Falcao se suma a la lista de bajas sensibles que ya incluía a jugadores como Sergio Mosquera, además de las sanciones que pesan sobre Diego Novoa y Rodrigo Contreras. La falta de efectividad en ataque y la fragilidad defensiva mostrada ante América ponen en tela de juicio la capacidad de reacción del equipo, que ahora deberá replantear su esquema táctico sin su referente de área. La afición, preocupada por el futuro del proyecto deportivo, aguarda con ansias los detalles sobre el proceso de recuperación del Tigre, cuya carrera ha estado marcada por altibajos físicos, pero cuya jerarquía es fundamental para las aspiraciones del conjunto bogotano en la parte final de la temporada





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