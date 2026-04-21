Dura caída leoparda en Medellín complica el futuro del Bucaramanga

Atlético Bucaramanga perdió 2-0 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Tras desperdiciar ocasiones clave, el equipo leopardo cae al décimo lugar y queda al borde de la eliminación en la Liga BetPlay.

En una noche cargada de tensión en el emblemático Estadio Atanasio Girardot, el Atlético Bucaramanga sufrió un revés que podría marcar el destino de su temporada en la Liga BetPlay I 2026. A pesar de haber exhibido una propuesta futbolística valiente y un orden táctico impecable durante gran parte del compromiso, el conjunto santandereano cayó derrotado 2-0 ante un Atlético Nacional que supo aprovechar sus momentos de lucidez para llevarse los tres puntos.

El desarrollo del encuentro fue una constante lucha de voluntades donde la visita no se dejó intimidar por la jerarquía local. Desde los primeros compases, el equipo dirigido por el cuerpo técnico leopardo mostró una intención clara: presionar alto y buscar la salida limpia desde el fondo. Félix Charrupí se erigió como el eje equilibrador del mediocampo, permitiendo que el equipo ganara metros y complicara la generación de juego del cuadro verdolaga. Durante el primer tiempo, el dominio fue alterno, pero Bucaramanga logró neutralizar las bandas del rival, dejando a Cristian Arango y a Edwin Cardona con escasos espacios para maniobrar, lo que llevó al descanso con un empate sin goles que favorecía la moral de los visitantes. Tras el intermedio, la intensidad del enfrentamiento se elevó notablemente. Bucaramanga salió con la convicción de encontrar la ventaja, y fue en ese tramo cuando el fútbol castigó la falta de eficacia. Al minuto 55, una aproximación clara de Batalla estuvo a nada de romper el celofán ante David Ospina, pero apenas tres minutos después, la realidad cambió drásticamente. En una jugada de precisión quirúrgica, Andrés Román irrumpió en el área para poner el 1-0 que desequilibró la balanza. Este golpe, lejos de hundir al conjunto santandereano, lo impulsó hacia adelante. La oportunidad dorada del empate llegó al minuto 76 a través de Salazar, quien, tras dejar en el camino al guardameta, vio cómo su remate se estrellaba caprichosamente en el palo, un error que se pagaría muy caro. La frustración se apoderó de las filas visitantes, que al intentar rescatar el empate, descuidaron su estructura defensiva en los minutos finales del encuentro. La sentencia definitiva llegó al minuto 87 mediante una acción individual magistral de Marlos Moreno, quien comandó un contragolpe fulminante, superó la marca de Mena y definió con potencia para sellar el 2-0. Con este resultado, Atlético Bucaramanga cae a la décima posición con 22 unidades, alejándose de los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales y quedando fuera de la zona de privilegio por un margen estrecho frente a rivales directos como Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Para el equipo leopardo, este duelo no solo representó la pérdida de puntos vitales, sino también la ruptura de una racha positiva contra el cuadro paisa que se mantenía desde 2023. Ahora, el panorama exige una reacción inmediata. El próximo sábado 25 de abril, el Estadio Américo Montanini se vestirá de gala para recibir a Jaguares de Córdoba, en un choque que se presenta como una auténtica final para los dirigidos por el estratega leopardo. Mientras tanto, Atlético Nacional celebra su consolidación en el liderato absoluto con 40 puntos, reafirmando su candidatura al título y su contundencia en una campaña que roza la perfección hasta el momento





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